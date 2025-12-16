Dermo-Suavina convierte el clásico tres en raya en un juego con sus tradicionales bálsamos

Con un diseño minimalista y un encantador toque retro, este original juego sustituye las fichas tradicionales por bálsamos Dermo-Suavina Original y Dermo-Suavina Olea (cinco de cada). Un detalle que lo convierte en un auténtico must have para los fans de la marca y en una idea de regalo original que conquista tanto a pequeños como a mayores. Imposible fallar.

El funcionamiento es tan sencillo como el del tres en raya de toda la vida: dos jugadores —o incluso dos equipos— se enfrentan con un único objetivo, alinear tres bálsamos iguales en fila. Si el tablero se completa sin un ganador, la partida termina en empate. Un juego que promete diversión asegurada para todos. “Los juegos de mesa de toda la vida nos han inspirado para unir su tradición a la nuestra y crear así un juego diferente y muy divertido con nuestros bálsamos Dermo-Suavina. Una idea de regalo perfecta para sorprender a los fans de la marca, o a los que lo serán”. explica Vicente Calduch, CEO de Laboratorios Calduch y quinta generación al frente de la compañía.

El Bálsamo Labial Dermo-Suavina Original, cuya fórmula data de 1880, está elaborado a partir de una base grasa y un perfume con aceites esenciales 100% de origen natural de plantas y frutas mediterráneas como la naranja, el limón o la mandarina, junto con mentol. Su característico aroma cítrico y mentolado proporciona una agradable sensación de labios suaves y frescos.

Este bálsamo ayuda a reparar, hidratar y proteger los labios y mucosas dañados por la sequedad, especialmente en procesos gripales, catarrales o por la exposición al frío y al viento. Está libre de conservantes y emulsionantes y ha sido testado dermatológicamente.

Por su parte, Dermo-Suavina Olea está enriquecido con aceite de oliva (Olea europaea), conocido por su potente efecto antioxidante. Está especialmente indicado para ayudar a reparar los labios frente al frío, la sequedad y la polución. Su fórmula, 100% de ingredientes naturales, contiene más del 98% de aceites y ceras de origen vegetal y sorprende con un perfume de salida verde frutal. Al igual que el Original, está testado dermatológicamente y refleja la esencia más mediterránea de la marca.

Con este lanzamiento, Dermo-Suavina demuestra una vez más que la tradición y la innovación pueden ir de la mano, transformando un clásico de siempre en una experiencia única, divertida y llena de historia.