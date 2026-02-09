Burriana y Obispado firman un convenio histórico para la puesta en valor del patrimonio cultural y religioso del corazón de la ciudad

El Ayuntamiento de Burriana y el Obispado de Segorbe-Castellón han formalizado un convenio de colaboración estratégica destinado a la apertura, conservación y difusión del patrimonio histórico, artístico y religioso de la ciudad. Este acuerdo tiene como objetivo principal permitir que tanto los vecinos de Burriana como los visitantes puedan disfrutar de espacios de gran valor que, hasta ahora, no contaban con un régimen de visitas regulado, garantizando con la nueva firma el libre acceso de estos espacios a la ciudadanía.

Uno de los pilares fundamentales de este acuerdo es la puesta en marcha del Museo Parroquial Cardenal Tarancón, ubicado en la calle Barranquet, cuyas salas serán adecuadas por el propio consistorio. En este centro se custodiará la “Colección Museográfica Permanente del Cardenal Tarancón en Burriana”, que contará con una sección diferenciada para los objetos personales del Cardenal junto al patrimonio parroquial, uno de los más valiosos de la provincia.

El convenio, que tendrá una vigencia inicial de cuatro años prorrogables por otros cuatro, establece la creación de una comisión mixta de seguimiento formada por representantes de ambas instituciones. Este órgano velará por el cumplimiento de las cláusulas, la correcta conservación de las piezas inventariadas y la armonización de las visitas culturales con la actividad litúrgica de la parroquia.

A través de esta firma, el consistorio asume la responsabilidad de organizar y supervisar las visitas guiadas al campanario. Asimismo, se establece la apertura del Racó de l’Abadia como un espacio histórico de disfrute público diario donde también se podrán realizar las actividades de carácter cultural subvencionadas por el consistorio.