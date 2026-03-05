El Ayuntamiento de Almassora reclama al Gobierno su inclusión en las actuaciones de emergencia en la costa.

El Ayuntamiento de Almassora ha denunciado la exclusión del municipio, por segunda vez, de las obras de emergencia anunciadas por el Gobierno de España para reparar los daños ocasionados por el temporal Harry que afectó al litoral de la provincia de Castellón. La alcaldesa, María Tormo, ha criticado que Almassora vuelva a quedar fuera de estas actuaciones urgentes pese a los importantes desperfectos sufridos, aunque confía en una rectificación, tras conversaciones mantenidas esta misma mañana con la Subdelegación del Gobierno de Castellón.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha anunciado una inversión aproximada de 1,2 millones de euros para ejecutar actuaciones de emergencia en varios municipios del litoral castellonense. Sin embargo, Almassora no figura entre las localidades incluidas inicialmente en estas obras, que sí contemplan intervenciones en otros municipios de la provincia. Desde el consistorio recuerdan que los informes técnicos municipales cifran en más de 1,5 millones de euros los daños provocados por los temporales en la costa almassorina, con afecciones en el paseo marítimo, pérdida significativa de arena e impactos en infraestructuras del litoral.

La alcaldesa ha lamentado que, pese a haber remitido toda la documentación requerida y a que el pleno municipal aprobó por unanimidad solicitar la declaración de zona gravemente afectada, el Gobierno central haya vuelto a dejar fuera a Almassora.

La primera edil ha insistido en que el municipio no reclama privilegios, sino el mismo trato que el resto de localidades afectadas por los temporales. “No estamos hablando de una reivindicación partidista, sino de una cuestión de justicia. Un municipio no puede asumir en solitario las consecuencias económicas de un temporal de esta magnitud”, ha afirmado.

María Tormo ha advertido de que cada euro que el Ayuntamiento debe destinar a reparar los daños ocasionados por los temporales es un recurso que se deja de invertir en servicios y mejoras para los vecinos. La alcaldesa ha reclamado al Ejecutivo central que reconsidere esta decisión e incluya a Almassora en las actuaciones de emergencia previstas para el litoral castellonense. “Almassora no puede seguir siendo ignorada por el Gobierno. Nuestros vecinos merecen respeto, apoyo y soluciones”, ha concluido.