El talento de Vila-real brilla en los SpainSkills 2026 con el oro nacional de Eric Ballester, de Fundación Flors

El talento joven de Vila-real ha conquistado el panorama nacional de la Formación Profesional. Eric Ballester, alumno de la Fundación Flors, se ha alzado con la medalla de oro en la modalidad de Instalaciones Eléctricas y Automáticas en los SpainSkills 2026, celebrados del 24 al 28 de febrero en el recinto ferial de IFEMA, en Madrid.

Con este máximo galardón, el estudiante asegura su plaza para representar a España en los próximos campeonatos europeos y mundiales de Formación Profesional, consolidándose como una de las grandes promesas del sector eléctrico a nivel nacional.

El triunfo refrenda el modelo educativo de la Fundación Flors y su apuesta por el “lanzamiento profesional”, basada en el uso de herramientas punteras, la conexión directa con el tejido empresarial y un aprendizaje que integra aula e industria. Este hito se suma además a la vocación internacional del centro, que cuenta con doble certificación Erasmus+ en FP-VET y Scholar.

La victoria de Ballester se enmarca en los excelentes resultados de la delegación de la Comunitat Valenciana, que ha cerrado el certamen con un histórico medallero de ocho oros y cuatro platas. Para alcanzar lo más alto del podio frente a competidores de todas las comunidades autónomas, el alumno tuvo que superar exigentes pruebas prácticas bajo alta presión, diseñando, montando y verificando instalaciones eléctricas que reproducen situaciones reales del entorno laboral y donde cualquier error penaliza.

Tras una entrega de planos impecable, la competición se convirtió en un despliegue de precisión técnica: replanteo milimétrico, colocación de canaletas en ángulos complejos, dominio en el doblado de PVC, montaje de envolventes y una integración exacta de cuadros y mecanismos eléctricos.

Detrás de la medalla de oro hay también una preparación estratégica y un intenso trabajo en equipo. El proceso ha estado liderado por su tutor nacional y profesor del centro, José Manuel Moreno, quien ha acompañado a Ballester en un entrenamiento que ha ido más allá de la técnica, trabajando también la gestión del tiempo, la concentración y la resistencia a la presión.

Con este logro, Vila-real sitúa su nombre en lo más alto de la Formación Profesional española y demuestra que la excelencia técnica y la preparación especializada son claves para competir al máximo nivel internacional.