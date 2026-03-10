CONCIERTO

Vive una historia inolvidable este domingo con 'Sonrisas y lágrimas', el segundo 'Family Concert' de la Casanovas Orquesta en Torrevieja

👉El Teatro Municipal de Torrevieja acoge este domingo el concierto con las inolvidables melodías de la película 'Sonrisas y lágrimas'. Un clásico que relata la historia de la novicia María con la familia Von Trapp en los majestuosos Alpes

🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', el director de la Casanovas Orquesta, José Francisco Sánchez y la solista oriolana María Sabater, ofrecen detalles de este emotivo concierto que 'tocará' el corazón del espectador

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

