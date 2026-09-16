EN SIETE MUNICIPIOS

Vega Baja Limpia y Mocho Costero te invitan a la jornada de limpieza en la comarca este sábado para celebrar el World Clean Up Day

👉 La asociación Vega Baja Limpia continúa con su mensaje de concienciación y cuidado del entorno natural de la comarca y se une con la asociación Mocho Costero para realizar una limpieza multitudinaria en diversos puntos de la comarca este sábado 19 de septiembre. Conmemoran así el World Clean Up Day y este año participan los municipios de Almoradí, Benejúzar, Benijófar, Guardamar, Redován, Rojales y San Isidro.

🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja, la presidenta de Vega Baja Limpia, María Latorre, ha ofrecido los detalles de la jornada y la forma de participar.

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

Vega Baja Limpia y Mocho Costero te invitan a la jornada de limpieza en la comarca este sábado para celebrar el World Clean Up Day
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