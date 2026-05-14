El Tribunal de las Aguas de Orihuela entrega sus distinciones en reconocimiento a la defensa de la cultura del agua y la agricultura tradicional

👉 En esta edición, el Tribunal ha acordado conceder la distinción de oro y diploma acreditativo a Francisco Cabezas Calvo Rubio, por su reconocida trayectoria en el ámbito de la planificación hidrológica y su contribución al análisis y divulgación de la gestión sostenible de los recursos hídricos; SAT Olé de San Bartolomé, por su arraigo territorial y su contribución al fortalecimiento del tejido agrícola de la Vega Baja desde 1977; Esteban Ferrández Reina, en reconocimiento a su compromiso con la continuidad de la actividad agrícola y la preservación de la tradición del regadío, y a Perales y Ferrer, S.L., por su ejemplar trayectoria empresarial vinculada al sector agroalimentario y al desarrollo de la agricultura en el sureste español.

Con estos premios, el Tribunal de las Aguas reafirma su voluntad de preservar y poner en valor el legado histórico del regadío tradicional, así como de reconocer públicamente a quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen a mantener viva una cultura esencial para la identidad y el futuro de la comarca. El acto institucional reunirá a representantes del ámbito agrícola, empresarial, académico e institucional, en una ceremonia que volverá a convertir al Tribunal de las Aguas en punto de encuentro para la defensa del patrimonio hídrico y agrícola de la Vega Baja.

La gala de este año cuenta con el patrocinio de CRC, Agrobalia Servicios Agrícolas, Moval Agroingeniería, Veolia y Riegosalz y la colaboración institucional del Ayuntamiento de Benejúzar y del Ayuntamiento de Orihuela, la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana.