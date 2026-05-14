REGADÍO TRADICIONAL

El Tribunal de las Aguas de Orihuela entrega sus distinciones en reconocimiento a la defensa de la cultura del agua y la agricultura tradicional

👉 El Tribunal de las Aguas del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela celebra este jueves a las 18,30 horas, en el Auditorio Municipal 'Eloy García' de Benejúzar, la IV edición de los Premios Tribunal de las Aguas, distinción con la que esta histórica institución reconoce la trayectoria de personas y entidades comprometidas con la defensa, el estudio y la proyección de la cultura del agua, el regadío tradicional y los valores históricos, sociales y económicos vinculados a la huerta de la Vega Baja.

🎙️ En el programa 'Más de uno' Vega Baja, hablamos de este acto con el Juez de Aguas de Orihuela, José Bernabé Sáez

Pedro J. Llorach

Orihuela-Vega Baja |

👉 En esta edición, el Tribunal ha acordado conceder la distinción de oro y diploma acreditativo a Francisco Cabezas Calvo Rubio, por su reconocida trayectoria en el ámbito de la planificación hidrológica y su contribución al análisis y divulgación de la gestión sostenible de los recursos hídricos; SAT Olé de San Bartolomé, por su arraigo territorial y su contribución al fortalecimiento del tejido agrícola de la Vega Baja desde 1977; Esteban Ferrández Reina, en reconocimiento a su compromiso con la continuidad de la actividad agrícola y la preservación de la tradición del regadío, y a Perales y Ferrer, S.L., por su ejemplar trayectoria empresarial vinculada al sector agroalimentario y al desarrollo de la agricultura en el sureste español.

Con estos premios, el Tribunal de las Aguas reafirma su voluntad de preservar y poner en valor el legado histórico del regadío tradicional, así como de reconocer públicamente a quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen a mantener viva una cultura esencial para la identidad y el futuro de la comarca. El acto institucional reunirá a representantes del ámbito agrícola, empresarial, académico e institucional, en una ceremonia que volverá a convertir al Tribunal de las Aguas en punto de encuentro para la defensa del patrimonio hídrico y agrícola de la Vega Baja.

La gala de este año cuenta con el patrocinio de CRC, Agrobalia Servicios Agrícolas, Moval Agroingeniería, Veolia y Riegosalz y la colaboración institucional del Ayuntamiento de Benejúzar y del Ayuntamiento de Orihuela, la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana.

José Bernabé Sáez, Juez de Aguas de Orihuela
José Bernabé Sáez, Juez de Aguas de Orihuela | Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela
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