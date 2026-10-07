Torrevieja recibe el trofeo de Capital Cultural Valenciana en reconocimiento a su trayectoria cultural, musical y patrimonial
👉 El Teatro Municipal acoge este domingo 11 de octubre la gala oficial que reconoce a Torrevieja como Capital Cultural Valenciana 2025, con la asistencia de la consellera de Educación, Cultura y Universidades, María del Carmen Ortí, que entregará el galardón al alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, en nombre de la ciudad. Un reconocimiento de la Generalitat Valenciana a la trayectoria cultural de la ciudad y al trabajo de sus asociaciones, colectivos, instituciones y profesionales.
🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja, valora este reconocimiento el concejal de Cultura, Antonio Quesada, quien también avanza la programación cultural de este fin de semana.