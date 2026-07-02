La solidez financiera de CONVEGA refuerza su capacidad para impulsar proyectos de interés para la Vega Baja 

El Pleno del Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja del Segura (CONVEGA) ha aprobado la Cuenta General del ejercicio 2025, que recoge la situación económica, financiera y patrimonial de la entidad al cierre del ejercicio.

Las cuentas reflejan una situación económica sólida con un elevado nivel de liquidez, ausencia de endeudamiento y un significativo fortalecimiento del patrimonio neto del Consorcio, según se ha puesto de manifiesto en la sesión plenaria celebrada esta mañana en el Ayuntamiento de Almoradí.

En el último ejercicio, el resultado económico-patrimonial alcanzó los 490.207 euros, mientras que la liquidación presupuestaria arroja un resultado ajustado positivo de 123.459,83 euros, lo que evidencia el equilibrio entre ingresos y gastos durante el año.

Por otra parte, la ejecución presupuestaria también arroja datos favorables con más de 1,3 millones de euros en derechos reconocidos, con un alto grado de ejecución de los programas y actuaciones desarrollados por Convega en la Vega Baja del Segura.

Para el presidente de Convega, Carlos Pastor, “los resultados alcanzados son fruto de una gestión rigurosa y responsable de los recursos públicos que permiten consolidar la actividad del Consorcio, reforzar su estabilidad y ampliar su capacidad para promover proyectos de interés común para los municipios de la Vega Baja del Segura”.

Más de 2.000 horas formativas centradas en la digitalización, la igualdad de oportunidades y la mejora de la empleabilidad.

En el pleno de Convega también se ha dado cuenta de la memoria de actividades y económica de la última anualidad junto al informe de la ejecución del Plan de Dinamización y Gobernanza Turística de la Vega Baja del Segura.

De los datos expuestos por Convega se desprende que un total de 440 personas de la comarca han participado en los cerca de 40 cursos formativos que ha desarrollado Convega en 2025.

A través de ocho programas formativos se han impartido más de 2.000 horas lectivas centradas en facilitar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, mejorar las capacidades digitales de las personas desempleadas y fomentar la formación en ocupaciones demandadas por el tejido productivo como el control fitosanitario, las actividades auxiliares de comercio y almacén o la prevención de riesgos laborales.

Por otra parte, en el marco del Servicio de Orientación Laboral de Convega, se han atendido a 188 personas con un grado de inserción laboral cercano al 40%; mientras que más de un millar de personas se han inscrito a las ofertas de empleo gestionadas por el Servicio de Intermediación Laboral.

El Club de Producto Gastronómico, una apuesta estratégica

En el marco de la promoción comarcal, destacan la presentación del Plan de Marketing 2026-2030 de la Marca Territorio ‘Vega Baja del Segura, tu tierra y la mía’ y el impulso del Club de Producto Gastronómico de la Vega Baja del Segura que es una de las principales apuestas estratégicas de Convega con el fin de crear un producto turístico estructurado que se convierta en una palanca de competitividad, empleo y diferenciación turística.

A todo ello hay que añadir el concurso escolar ‘Descubre tu comarca, la Vega Baja del Segura’, el material promocional para la proyección del destino, los actos de promoción o los prescriptores del territorio; entre otras acciones.