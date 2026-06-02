La 22ª Setmana Gastronòmica de la Nyora i el Llagostí reúne tradición e innovación para fortalecer la riqueza culinaria del municipio
👉Guardamar del Segura celebra su 22ª Setmana Gastronòmica de la Nyora i el Llagostídel 1 al 7 de junio. Una cita que cuenta con cinco restaurantes participantes y dos productos muy vinculados a la cocina local: la ñora y el langostino. Vecinos y visitantes pueden probar menús especiales creados para mostrar la riqueza culinaria del municipio, combinando tradición e innovación.
🎙️En el programa 'Más de uno' Vega Baja, como alcalde y edil de Turismo del Ayuntamiento guardamarenco, José Luis Sáez, también ha valorado el inicio de esta temporada estival en el municipio.