TESTIMONIO DANA

Reyes Esquiva: "Era tanta la necesidad, que volvimos satisfechos pero con sensación de impotencia por todo lo que quedaba pendiente"

👉 Este 29 de octubre se conmemora el primer aniversario de la tragedia que arrasó Valencia, dejando 229 víctimas mortales y decenas de miles de damnificados.

👉 La comarca de la Vega Baja, tras lo vivido con la DANA de 2029, se volcó con los vecinos de las zonas afectadas en Valencia

🎤 En 'Más de uno' Vega Baja hemos recogido el testimonio de Reyes Esquiva, vecino de la pedanía oriolana de Molins

Pedro J. Llorach

Orihuela |

Reyes Esquiva: &quot;Era tanta la necesidad, que volvimos satisfechos pero con sensación de impotencia por todo lo que quedaba pendiente&quot;
Reyes Esquiva: "Era tanta la necesidad, que volvimos satisfechos pero con sensación de impotencia por todo lo que quedaba pendiente" | Onda Cero Vega Baja
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer