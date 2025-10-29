TESTIMONIO DANA
Reyes Esquiva: "Era tanta la necesidad, que volvimos satisfechos pero con sensación de impotencia por todo lo que quedaba pendiente"
👉 Este 29 de octubre se conmemora el primer aniversario de la tragedia que arrasó Valencia, dejando 229 víctimas mortales y decenas de miles de damnificados.
👉 La comarca de la Vega Baja, tras lo vivido con la DANA de 2029, se volcó con los vecinos de las zonas afectadas en Valencia
🎤 En 'Más de uno' Vega Baja hemos recogido el testimonio de Reyes Esquiva, vecino de la pedanía oriolana de Molins
Pedro J. Llorach
Orihuela |