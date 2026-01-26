El pleno de enero propondrá a Luis Miguel García Lozano como Caballero Cubierto de la Semana Santa de Orihuela 2026

Pepe Vegara ha realizado este anuncio en una comparecencia ante los medios en la que ha estado acompañado por la concejala de Festividades, Rocío Ortuño, así como por los portavoces de los grupos municipales Víctor Valverde (PP), Manuel Mestre (Vox) y Carolina Gracia (PSOE), además de distintos concejales de la Corporación Municipal.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado que “Luis Miguel García Lozano es una persona de reconocido prestigio académico y profesional, con una trayectoria marcada por la excelencia, el servicio público y un profundo vínculo con Orihuela, lo que le hace plenamente merecedor de este reconocimiento tan especial”. En este sentido, Vegara ha señalado que “este nombramiento es también un homenaje a todas aquellas personas que, de forma discreta pero constante, han contribuido a engrandecer nuestra Semana Santa y a situarla como un referente dentro y fuera de nuestras fronteras”.

La propuesta reconoce una trayectoria marcada por la excelencia académica, la proyección internacional y un compromiso permanente con Orihuela, tanto desde el ámbito investigador y cultural como desde el ámbito social y patrimonial.

Luis Miguel García Lozano nació en 1985 en Orihuela. Estudió en el Colegio Jesús -María de San Agustín. Es licenciado en Derecho y Máster en Investigación Avanzada y Especializada en Derecho. En 2012 fue elegido Colegial de España en el Real Colegio de San Clemente de los Españoles en Bolonia. Allí obtuvo Doctorado internacional en Derecho administrativo por el Alma Mater Studiorum-Università degli Studi di Bologna con calificación de Excelente cum Laude.

En el plano académico tiene más de un centenar de publicaciones científicas en formatos diversos como monografías y capítulos de libro publicados en editoriales de prestigio tanto nacionales como internacionales, así como artículos publicados en revistas indexadas de impacto nacional e internacional. Además, hay que incluir una veintena de publicaciones divulgativas en revistas locales, provinciales y nacionales, centradas en Orihuela o la provincia de Alicante.

Ha sido Investigador Principal en 5 proyectos de Investigación concedidos en Convocatorias Nacionales e Internacionales. Así mismo, ha participado en diversos proyectos de investigación invitado a formar parte del equipo investigador por otras Universidades. Fruto de esta experiencia investigadora tiene reconocidos dos sexenios de investigación por la CNEAI del Ministerio de Universidades. Es miembro del Comité Científico y del Comité Editorial de diversas revistas científicas en Italia, España y México. Ha realizado estancias de investigación en centros y Universidades de prestigio tanto en Italia, Alemania o Portugal donde, de manera paralela, ha sido invitado a impartir docencia o seminarios.

En el ámbito Universitario ha sido docente en el Alma Mater Studiorum–Università degli Studi di Bologna bajo la Cátedra del profesor Luciano Vandelli, su maestro; pero, también, en la Universidad IUAV de Venecia, Universidad IULM de Milán, Pontificia Universidad Lateranense di Roma, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Miguel Hernández de Elche, entre otras y, actualmente, desempeña su función docente en la Universidad de Granada y profesor-tutor en la UNED de Madrid-Escuelas Pías, habiendo sido acreditado por la ANECA del Ministerio de Universidades como Profesor Titular de Universidad.

Su alta implicación docente le llevó a obtener el IX Premio de Calidad Docente de la Universidad de Granada (UGR) en la categoría de equipo docente con trayectoria con trayectoria de más de 10 años de desempeño, en el año 2021, junto a otros docentes. Así mismo, ha sido profesor invitado en la Universidad Estatal de Turín, en la Universidad de Ferrara, en la Universidad LUISS Guido Carli de Roma, en la Universidad Roma 2-Tor Vergata o en la Universidad estatal de Loja en Ecuador. También ha sido invitado a la Universidad Estatal de Lisboa. Ha impartido más de un centenar de conferencias o seminarios en Universidades tanto españolas, europeas como americanas, así como ha sido ponente invitado en congresos tanto nacionales como internacionales. Forma parte de la Red Iberoamericana de Juristas y Gestores Deportivos con sede en la Universidad de Santiago de Cuba, y de la Red Iberoamericana de Estudios de Gobierno, Política y Gestión Pública "RIEG" de la que es uno de sus fundadores con sede en la Universidad UNAM de Ciudad de México.

En el ámbito de la Administración de Justicia ha ejercido en distintos destinos, ejerciendo en la actualidad, desde septiembre de 2021 como Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia(TSJ) de Andalucía, Ceuta y Melilla. Así mismo, desde el año 2016 es vocal del Comité de Justicia Deportiva de la Región de Murcia, habiendo sido renovado para tal cargo en diversas ocasiones, y para el que se encuentra actualmente nombrado. Toda esta actividad internacional ha sido premiada recientemente con el Premio a la Excelencia en la Movilidad Internacional Docente en el Campo de las Ciencias Sociales y Jurídicas, concedido el 16/1/2026.

En el ámbito profesional, ha impartido numerosos cursos formativos para profesionales en el marco de la actividad formativa de diversos colegios profesionales nacionales como los Ilustres Colegios de Abogados de Madrid, de Orihuela, de Cartagena, de Gipuzkoa, de Elche, de Granada, de Lorca, o del Consejo Valenciano de la Abogacía, entre otros; pero, también en otros países, como el Colegio de abogados de Chieti o de Módena en Italia o la Corte de Derechos Humanos de México. A su vez, ha sido formador de funcionarios y empleados públicos en diversas Administración públicas territoriales de nuestro país. Ha participado, también, en cursos de formación de la Escuela Judicial española.

Ha colaborado de manera muy activa con algunas administraciones públicas como la Unión Europea, diversos ministerios, la Generalitat Valenciana, la Junta de Andalucía, el Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Superintendencia de Bienes Culturales de Emilia-Romagna o de Lucca, la Región de Molise (ambas en Italia) y diversos Ayuntamientos cuando así se le ha solicitado, en muchas ocasiones de manera absolutamente desinteresada, y recientemente con la UNESCO en el ámbito de la Protección del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial.

Apasionado por la Cultura en toda la amplitud de su concepto, ha colaborado en este ámbito con la cesión de obras de arte de colección privada a diversas instituciones como el Museo del Prado, el Museo de Bellas Artes de Sevilla, el Museo de Bellas Artes de Granada, el Archivo General de Granada, el Ayuntamiento de Granada, el Ayuntamiento de Lorca, el Ayuntamiento de Guadix o la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo, así como otras instituciones privadas. De la misma manera, ha sido comisario de diversas exposiciones celebradas en nuestro país. Ha colaborado muy activamente con Patrimonio Nacional o con diversas Reales Academias. Algunas de dichas exposiciones han sido organizadas en Orihuela, con el fin de revalorizar el patrimonio de la ciudad.

Pero si algo ha sido una constante en su vida es su implicación con Orihuela pese a no vivir en ella. Es que, su ciudad natal ha sido objeto de algunas de sus investigaciones científicas habiendo publicado estudios sobre la misma en diversas revistas nacionales. De entre ellos, puede destacarse su estudio e inventario del Joyero de la Patrona de Orihuela, publicado en 2013. Del mismo modo, ha colaborado con algunas revistas locales como Oleza o Aurariola.

En la actualidad es cofrade del Ecce-Homo y de la Archicofradía de Ntra. Sra. de Monserrate, de cuya junta rectora ha sido secretario 12 años. Es caballero de honor de la Hermandad de Caballeros de la Fuensanta de Murcia, de la Archicofradía del Santísimo Sacramento de Granada, de la Ducal Pía Unión de Sevilla a propuesta de la Duquesa de Medinaceli. Participó en la Convocatoria por invitación del presidente de la Junta Mayor de Cofradías, Eduardo Ferrández.

Ha impulsado de manera personal la declaración como Bien de Interés Cultural el Real Monasterio de las Salesas (2011), así como otros bienes culturales de nuestra ciudad todavía en trámite como la Semana santa de Orihuela en el año 2008, el conjunto del antiguo Convento de Agustinos de Orihuela, hoy colegio de Jesús María e Iglesia de San Agustín, monasterio de san Juan de la Penitencia, imágenes de Salzillo en la provincia de Alicante, Seminario de Orihuela y su colección bibliográfica, Antiguo Convento de San Pablo, hoy Iglesia del Carmen, así como los restos arqueológicos de la Plaza del Carmen de Orihuela, todos ellos en tramitación.

Como secretario de la Archicofradía de Ntra. Sra. de Monserrate promovió la declaración de BIC del Santuario de la Patrona obrado por Decreto del Presidente del Consell de 23/6/2014.

Como oriolano ha promovido la restauración de numerosos bienes de interés cultural de manera individualizada o de manera colectiva a través de algunas de las entidades en las que ha participado.

Su implicación no sido sólo a nivel cultural o patrimonial, pues durante la Gota Fría de 2019 en Orihuela, colaboró como voluntario durante todo el episodio bajo la coordinación del Ayuntamiento de Orihuela. Esta colaboración no ha sido aislada, pues en el ámbito social ha colaborado activamente en cuanto se le ha solicitado por cualquier entidad social pública, privada, laica o religiosa de la ciudad de Orihuela y de la Provincia de Alicante, cuando así se lo ha solicitado.

Otros reconocimientos

Ha obtenido diversos reconocimientos a nivel nacional e internacional:

-Medalla “Militantis Ecclesiae” (2025) concedida por la Santa Sede.

-Caballero de la Real Orden de San Antón (2024).

-Caballero de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén por concesión del Papa Benedicto XVI (2011), siendo elevado al rango de Comendador por el Papa Francisco (2017), y al rango de Gran Oficial por el Papa León XIV (2025).

-Medalla de plata del Excmo. Ayuntamiento de Guadix (2021).

-Medalla de oro del Papa León XIII (2018) concedida por el Papa Francisco.

-Canónigo de honor de la Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud (2011).

-Caballero de la Orden Constantiniana de San Jorge (2016).

-Caballero de la Orden de la Reina María de Hungría de Bélgica (2013).

Así mismo, ha obtenido diversos premios a nivel nacional tanto en el ámbito de la investigación, de ensayo así como de innovación docente.

-VI Premio de Ensayo Francisco Cascales, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (año 2002).

-IX Premio de Calidad Docente de la Universidad de Granada (UGR) en la categoría de equipo docente con trayectoria con trayectoria de más de 10 años de desempeño, en el año 2021.

-Premio a la Excelencia en la Movilidad Internacional Docente en el Campo de las Ciencias Sociales y Jurídicas, concedido el 16/1/2026 (Concedido en el marco del Proyecto Erasmus+ Unión Europea).