Más de 400 profesores crean la Asamblea de Docentes de la Vega Baja como espacio de coordinación y movilización educativa
👉Cerca de 400 docentes de la comarca han constituido la Asamblea de Docentes de la Vega Baja con el objetivo de coordinarse, organizar acciones y movilizar al profesorado ante la situación actual del sistema educativo valenciano. La iniciativa busca también trasladar la problemática actual a las familias y dar a conocer las principales reivindicaciones del profesorado
🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja' y como portavoz de este colectivo, Marta Tafalla ha anunciado el apoyo a las protestas de este martes 24 y a la huelga educativa convocada en la Comunidad Valenciana para el próximo 31 de marzo como parte del calendario de movilizaciones impulsado por el sector educativo