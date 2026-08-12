COMENTARIO DE VERANO

María Jesús Escobedo rememora aquellos cines de verano "que proyectaban amistades, vacaciones y noches interminables"

🎤 El comentario del miércoles en el programa 'Más de uno' Vega Baja lo ofrece la periodista María Jesús Escobedo Granero bajo el título 'A contracorriente' 👉Los cines de verano forman parte de nuestra historia de verano. Han sido y siguen siendo no solo un lugar en el que ver una película proyectada sobre una pantalla, sino mayormente, la excusa para reunirse la familia o con amigos. Quizá por eso, los cines de verano producen una nostalgia distinta a la de cualquier otro lugar de encuentro cultural