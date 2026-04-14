Ladridos que previenen conflictos en el paseo: "Se traducen como vete, tengo miedo, no te acerques", señala Ángel Osuna

Hoy en nuestro espacio 'Tu mascota en la onda' también destacamos la celebración de la I Feria de Adopción en Almoradí este sábado 18 de abril, para fomentar el bienestar animal. La cita será a partir de las 10 de la mañana en la plaza de la Constitución, con la participación de entidades como Alma Peluda, Apadac Callosa, Huellas Salvadas Elche, Protectora de Animales de Ibi, Aarda Rafal, Pels Pels y Somos Gos. Organiza el Ayuntamiento de Almoradí a través de su concejalía de Bienestar Animal.

Hoy también comentamos con Ángel Osuna la 'Marcha canina' que se celebra este domingo 19 de abril en Pilar de la Horadada, con salida a las 9.30 horas desde el Puente del Beso. Las inscripciones pueden formalizarse a través del correo sanidadanimal@pilardelahoradada.org o a través del teléfono 639 911 670.

Ángel Osuna también nos habla de situaciones en las que el adiestramiento es necesario, con casos reales vividos a lo largo de su dilatada carrera.