Igualdad confirma como violencia vicaria el asesinato de la niña de tres años a manos de su padre en Torrevieja

El Ministerio de Igualdad ha confirmado el asesinato de la niña de tres años a manos de su padre en Torrevieja, que después se suicidó, como el tercer crimen por violencia vicaria de 2026 y el 68 desde 2013.

La madre de la niña, que no estaba en el sistema VIOGEN, fue quien alertó el viernes por la noche a la Guardia Civil tras horas sin noticias de su hija, temiendo por su integridad porque su expareja la había maltratado y amenazado con hacer daño a la pequeña si no rompía su relación actual.

La Guardia Civil confirmó los peores presagios con el hallazgo de los dos cuerpos en el garaje de la vivienda del padre en Torrevieja ya en la madrugada del sábado. También se confirma que el presunto asesino tenía antecedentes de malos tratos con parejas anteriores.

En cuanto al número de menores de edad asesinados por violencia machista registrados este año en España asciende a tres. Dos de ellos en la Comunitat Valenciana, Xilxes y el caso de Torrevieja, ciudad que vive hoy el segundo día de luto oficial decretado por el Ayuntamiento. El caso de Xilxes se considera violencia de género porque murieron asesinados tanto el menor como la madre.

Consternación en Torrevieja

Decenas de vecinos y representantes públicos de Torrevieja guardaron este domingo un minuto de silencio como muestra de solidaridad tras el crimen de una menor de tres años a manos presuntamente de su padre. "Es un varapalo muy duro para Torrevieja", afirmó el alcalde del municipio, Eduardo Dolón.

El primer edil manifestó que siguen "conmocionados" y preguntándose "por qué la sociedad y los seres humanos son capaces de hacer el mal". "Quiero transmitir nuestro apoyo y estar al lado de ese hombro que ahora mismo está muy dolido, el de la familia, con la que estamos compartiendo estos duros momentos", señaló. "Por eso decreté dos días de luto, porque entendía que Torrevieja no podía amanecer si no era con las banderas a media asta, para rendir un reconocimiento que no sirve para nada, pero en definitiva es para estar cerca de esa vida", explicó.

La madre de la víctima y expareja del presunto autor del crimen se encuentra "en su residencia habitual en su pueblo, con su familia más cercana", tras haber recibido "atención sanitaria" en el Hospital de Torrevieja. Por su parte, el comisionado para la lucha contra violencia sobre la mujer de la Generalitat Valenciana, Felipe del Baño, recordó a las víctimas de violencia machista que "no están solas y que hay salida ante este tipo de violencia".