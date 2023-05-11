Consulta aquí todas las candidaturas que concurren a las elecciones locales en la Vega Baja

CANDIDATURAS PROCLAMADAS: ELECCIONES MUNICIPALES 28 MAYO 23 (Junta Electoral de Zona de ORIHUELA) Por orden de registro:
ALGORFA (3)
- 1. VOX (VOX) MIQUEL ÁNGEL MANCHADO LÓPEZ
- 2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) MANUEL IVÁN ROS RODES
- 3. PARTIDO POPULAR (PP) ANTONIO LORENZO PAREDES
ALMORADÍ (5)
- 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) JAIME PÉREZ PACHECO
- 2. VOX (VOX) ENRIQUE MARTÍNEZ MORENO
- 3. ESQUERRA UNIDA: ADELANTE (EUPV:ADELANTE) JOSÉ MANUEL SANZ HERRERO
- 4. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs) ALMUDENA ALBENTOSA GÓMEZ
- 5. PARTIDO POPULAR (PP) MARÍA GÓMEZ GARCÍA
BENEJÚZAR (4)
- 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) ANTONIO MIGUEL LÓPEZ ARENAS
- 2. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs) ROSA MARÍA GARCÍA BALLESTER
- 3. VOX (VOX) VICENTE OSCAR BATALLER CABALLERO
- 4. PARTIDO POPULAR (PP) ANTONIO BERNABÉ BERNABÉ
BENFERRI (2)
- 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) LUIS VICENTE MATEO
- 2. PARTIDO POPULAR (PP) JOSÉ MANUEL GUILLÉN MATEO
BENIJÓFAR (2)
- 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) JOSÉ LUIS CASES RUIZ
- 2. PARTIDO POPULAR (PP) LUIS RODRÍGUEZ PÉREZ
BIGASTRO (4)
- 1. VOX (VOX) EVA MARÍA SÁEZ GRANERO
- 2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) CARMEN MARÍA SÁNCHEZ MAZÓN
- 3. PARTIDO POPULAR (PP) TERESA MARÍA BELMONTE SÁNCHEZ
- 4. ESQUERRA UNIDA: ADELANTE (EUPV:ADELANTE) JOSÉ LUÍS MÍGUEZ VENTURA
CALLOSA DE SEGURA (8)
- 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) FRANCISCO JOSÉ MACIÁ SERNA
- 2. VOX (VOX) ROSARIO PILAR GRIÑÁN RAMÓN
- 3. PARTIDO DEMÓCRATA SOCIAL JUBILADOS EUROPEOS (P.D.S.J.E.) MARÍA ASUNCIÓN GAMBÍN MARTÍNEZ
- 4. IZQUIERDA UNIDA - UNIDAS PODEMOS (EUPV-PODEM: UNIDAS) ÁNGEL GARCÍA AGUILAR
- 5. UNIÓN DE CIUDADANOS INDEPENDIENTES (UCIN) FRANCISCO JAVIER PÉREZ TRIGUEROS
- 6. ESPAÑA VIVA (EVFP) RAÚL SERNA NORTE
- 7. COMPROMÍS POR CALLOSA DE SEGURA: ACUERDO PARA GANAR (ACUERDO PARA GANAR) FRANCISCO CAMPOS GIL
- 8. PARTIDO POPULAR (PP) MANUEL MARTÍNEZ SIRVENT
COX (3)
- 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) PATRICIO FRANCISCO NADAL ROCAMORA
- 2. VOX (VOX) JOSÉ ANTONIO RICART ESQUIVA
- 3. PARTIDO POPULAR (PP) ANTONIO JOSÉ BERNABÉU SANTO
DAYA NUEVA (4)
- 1. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs) MARÍA INMACULADA VICENTE CARAVACA
- 2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) PABLO GIRONA GARCÍA
- 3. NUEVA DAYA NUEVA (NDN) MARÍA JOSÉ GARCÍA FUSTER (Independiente)
- 4. PARTIDO POPULAR (PP) PABLO GARCÍA BARBERÁ
DAYA VIEJA (2)
- 1. COMPROMÍS POR DAYA VIEJA: ACUERDO PARA GANAR (ACUERDO PARA GANAR) JOSÉ VICENTE FERNÁNDEZ COSTA
- 2. PARTIDO POPULAR (PP) RAFAEL VIVES PERTUSA
FORMENTERA DEL SEGURA (2)
- 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) EUSTAQUIO JUAN ALBALADEJO
- 2. PARTIDO POPULAR (PP) FRANCISCO CANO MURCIA
GRANJA DE ROCAMORA (2)
- 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) JOSÉ MANUEL NADAL ROCAMORA
- 2. PARTIDO POPULAR (PP) FRANCISCO JAVIER MORA ROCAMORA
JACARILLA (2)
- 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) PILAR DÍAZ RODRÍGUEZ
- 2. PARTIDO POPULAR (PP) ANDRÉS MOÑINO BASCUÑANA
LOS MONTESINOS (3)
- 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) JOSÉ MANUEL BUTRÓN SÁNCHEZ
- 2. ESQUERRA UNIDA - UNIDES PODEM (EUPV - PODEM: UNIDAS) FRANCISCO MIGUEL PAREDES GUTIÉRREZ
- 3. PARTIDO POPULAR (PP) MARÍA DEL PILAR PAREDES HURTADO
ORIHUELA (8)
- 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) CAROLINA GRACIA GÓMEZ
- 2. VOX (VOX) MANUEL MESTRE BAREA
- 3. PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (P.C.P.E.) AMMA MUSA GAH
- 4. PARTIDO para la INDEPENDENCIA de ORIHUELA COSTA (PIOC) RAMÓN FUSTE GUILLÉN
- 5. CAMBIEMOS ORIHUELA: ACUERDO PARA GANAR (ACUERDO PARA GANAR) CARLOS BERNABÉ MARTÍNEZ
- 6. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs) JOSÉ FRANCISCO AIX EGÍO
- 7. CONCORDIA EN ORIHUELA (CONCOR) ALEJANDRO GEA MARTÍ
- 8. PARTIDO POPULAR (PP) JOSÉ VEGARA DURÁ
PILAR DE LA HORADADA (5)
- 1. VOX (VOX) ÁNGEL VÁZQUEZ TORRES
- 2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) ANTONIO ESCUDERO MARTÍNEZ
- 3. COMPROMÍS POR EL PILAR: ACUERDO PARA GANAR (ACUERDO PARA GANAR) FRANCISCO BECERRA SÁNCHEZ
- 4. VECINOS POR EL PILAR – IZQUIERDA UNIDA – UNIDAS PODEMOS (VPP-EUPV-PODEM: UNIDAS) MARÍA MERCEDES GONZÁLEZ MOSQUERA
- 5. PARTIDO POPULAR (PP) JOSÉ MARÍA PÉREZ SÁNCHEZ
RAFAL (2)
- 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) MANUEL PINEDA CUENCA
- 2. PARTIDO POPULAR (PP) MARÍA DOLORES NAVARRO CAYUELAS
REDOVÁN (4)
- 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) MIGUEL TEROL MARTÍNEZ
- 2. VOX (VOX) MARÍA DE LAS MERCEDES MURCIA MOYA
- 3. IZQUIERDA UNIDA - UNIDAS PODEMOS (EUPV - PODEMOS: UNIDAS) ANTONIO ARCE CELDRÁN
- 4. PARTIDO POPULAR (PP) MANUELA RUIZ PERAL
SAN MIGUEL DE SALINAS (4)
- 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) JUAN DE DIOS FRESNEDA ARQUERO
- 2. VOX (VOX) LUIS EDUARDO PÉREZ PASTOR
- 3. ESQUERRA UNIDA: ADELANTE (EUPV:ADELANTE) BIENVENIDA CAMPILLO LORCA
- 4. PARTIDO POPULAR (PP) SOLEDAD SOTO VICENTE
TORREVIEJA (8)
- 1. LOS VERDES DE TORREVIEJA : ACUERDO PARA GANAR (ACUERDO PARA GANAR) ISRAEL MUÑOZ GUIJARRO
- 2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) BÁRBARA MARÍA SOLER TORREGROSA (Independiente)
- 3. VOX (VOX) SALVADOR JUAN ANTONIO RUSO PACHECO
- 4. SUEÑA TORREVIEJA (SUEÑA) PABLO SAMPER HERNÁNDEZ
- 5. IZQUIERDA UNIDA - UNIDAS PODEMOS - ALIANZA VERDE: SUMANDO POR TORREVIEJA (ST-AV-EUPV-UP) ANTONIA MARTÍNEZ LÓPEZ
- 6. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs) CARLOS HURTADO VERA
- 7. ESPAÑA VIVA (EVFP) JOSÉ ANTONIO GARCÍA JUNCAL
- 8. PARTIDO POPULAR (PP) EDUARDO JORGE DOLÓN SÁNCHEZ
CANDIDATURAS PROCLAMADAS: ELECCIONES MUNICIPALES 28 MAYO 23 (JEZ ELCHE) Por orden de registro:
ALBATERA (4)
- 1. VOX (VOX) EMILIA RAEL GILABERT
- 2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) MARIO BERNÁ BOX
- 3. ALBATERA UNIDA - IZQUIERDA UNIDA - UNIDAS PODEMOS (EUPV - PODEM: UNIDAS) MANUEL RODES CERDÁ
- 4. PARTIDO POPULAR (PP) ANA ILUMINADA SERNA GARCÍA
CATRAL (3)
- 1. VOX (VOX) ANTONIO JESÚS AZNAR PARRES
- 2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) MIGUEL RAÚL ALONSO GASCÓN
- 3. PARTIDO POPULAR (PP) JOAQUÍN LUCAS FERRÁNDEZ
DOLORES (4)
- 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) JOSÉ JOAQUÍN HERNÁNDEZ SÁEZ
- 2. VOX (VOX) FRANCISCO JAVIER SAURA SAURA
- 3. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs) VÍCTOR MANUEL GOMIS GARCÍA
- 4. PARTIDO POPULAR (PP) JOSÉ MANUEL GUERRERO OLIVARES
GUARDAMAR DEL SEGURA (4)
- 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) JOSÉ LUIS SÁEZ PASTOR
- 2. VOX (VOX) ÁNGEL DELFÍN SUÁREZ GONZÁLEZ
- 3. ESQUERRA UNIDA: ENDAVANT (EUPV:ENDAVANT) GUZMÁN FERNÁNDEZ GARCÍA
- 4. PARTIDO POPULAR (PP) ANTONIA MORA RUFETE
ROJALES (4)
- 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) ANTONIO PÉREZ GARCÍA
- 2. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs) ALEJANDRO BERNABÉ VIUDES (Independiente)
- 3. PARTIDO DEMOCRATA DE ROJALES (PADER) DESIDERIO ARÁEZ CLEMENTE
- 4. PARTIDO POPULAR (PP) ISABEL BERNÁ VIDAL
SAN FULGENCIO (5)
- 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) JOSÉ SAMPERE BALLESTER
- 2. PARTIDO INDEPENDIENTE POR LAS NACIONALIDADES (P.I.P.N.) ROSARIO MEJÍAS DE DIOS
- 3. VOX (VOX) MARÍA JOSÉ CAMPOS GUIRADO
- 4. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs) MARÍA ANGELES FERRÁNDEZ ANIORTE
- 5. PARTIDO POPULAR (PP) JOSÉ MARÍA BALLESTER SANSANO
SAN ISIDRO (2)
- 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) MANUEL GIL GÓMEZ CASES
- 2. PARTIDO POPULAR (PP) SANTOS GONZÁLEZ CAPILLA