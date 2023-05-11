municipales 28m

Consulta aquí todas las candidaturas que concurren a las elecciones locales en la Vega Baja

Se han proclamado 77 candidaturas registradas en la Junta Electoral de Zona de Orihuela -de la que forman parte 20 de los 27 de la Vega Baja- y 26 correspondientes a los siete municipios adscritos a la JEZ de Elche

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja | 11.05.2023 12:50

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CANDIDATURAS PROCLAMADAS: ELECCIONES MUNICIPALES 28 MAYO 23 (Junta Electoral de Zona de ORIHUELA) Por orden de registro:

ALGORFA (3)

  • 1. VOX (VOX) MIQUEL ÁNGEL MANCHADO LÓPEZ
  • 2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) MANUEL IVÁN ROS RODES
  • 3. PARTIDO POPULAR (PP) ANTONIO LORENZO PAREDES

ALMORADÍ (5)

  • 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) JAIME PÉREZ PACHECO
  • 2. VOX (VOX) ENRIQUE MARTÍNEZ MORENO
  • 3. ESQUERRA UNIDA: ADELANTE (EUPV:ADELANTE) JOSÉ MANUEL SANZ HERRERO
  • 4. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs) ALMUDENA ALBENTOSA GÓMEZ
  • 5. PARTIDO POPULAR (PP) MARÍA GÓMEZ GARCÍA

BENEJÚZAR (4)

  • 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) ANTONIO MIGUEL LÓPEZ ARENAS
  • 2. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs) ROSA MARÍA GARCÍA BALLESTER
  • 3. VOX (VOX) VICENTE OSCAR BATALLER CABALLERO
  • 4. PARTIDO POPULAR (PP) ANTONIO BERNABÉ BERNABÉ

BENFERRI (2)

  • 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) LUIS VICENTE MATEO
  • 2. PARTIDO POPULAR (PP) JOSÉ MANUEL GUILLÉN MATEO

BENIJÓFAR (2)

  • 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) JOSÉ LUIS CASES RUIZ
  • 2. PARTIDO POPULAR (PP) LUIS RODRÍGUEZ PÉREZ

BIGASTRO (4)

  • 1. VOX (VOX) EVA MARÍA SÁEZ GRANERO
  • 2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) CARMEN MARÍA SÁNCHEZ MAZÓN
  • 3. PARTIDO POPULAR (PP) TERESA MARÍA BELMONTE SÁNCHEZ
  • 4. ESQUERRA UNIDA: ADELANTE (EUPV:ADELANTE) JOSÉ LUÍS MÍGUEZ VENTURA

CALLOSA DE SEGURA (8)

  • 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) FRANCISCO JOSÉ MACIÁ SERNA
  • 2. VOX (VOX) ROSARIO PILAR GRIÑÁN RAMÓN
  • 3. PARTIDO DEMÓCRATA SOCIAL JUBILADOS EUROPEOS (P.D.S.J.E.) MARÍA ASUNCIÓN GAMBÍN MARTÍNEZ
  • 4. IZQUIERDA UNIDA - UNIDAS PODEMOS (EUPV-PODEM: UNIDAS) ÁNGEL GARCÍA AGUILAR
  • 5. UNIÓN DE CIUDADANOS INDEPENDIENTES (UCIN) FRANCISCO JAVIER PÉREZ TRIGUEROS
  • 6. ESPAÑA VIVA (EVFP) RAÚL SERNA NORTE
  • 7. COMPROMÍS POR CALLOSA DE SEGURA: ACUERDO PARA GANAR (ACUERDO PARA GANAR) FRANCISCO CAMPOS GIL
  • 8. PARTIDO POPULAR (PP) MANUEL MARTÍNEZ SIRVENT

COX (3)

  • 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) PATRICIO FRANCISCO NADAL ROCAMORA
  • 2. VOX (VOX) JOSÉ ANTONIO RICART ESQUIVA
  • 3. PARTIDO POPULAR (PP) ANTONIO JOSÉ BERNABÉU SANTO

DAYA NUEVA (4)

  • 1. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs) MARÍA INMACULADA VICENTE CARAVACA
  • 2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) PABLO GIRONA GARCÍA
  • 3. NUEVA DAYA NUEVA (NDN) MARÍA JOSÉ GARCÍA FUSTER (Independiente)
  • 4. PARTIDO POPULAR (PP) PABLO GARCÍA BARBERÁ

DAYA VIEJA (2)

  • 1. COMPROMÍS POR DAYA VIEJA: ACUERDO PARA GANAR (ACUERDO PARA GANAR) JOSÉ VICENTE FERNÁNDEZ COSTA
  • 2. PARTIDO POPULAR (PP) RAFAEL VIVES PERTUSA

FORMENTERA DEL SEGURA (2)

  • 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) EUSTAQUIO JUAN ALBALADEJO
  • 2. PARTIDO POPULAR (PP) FRANCISCO CANO MURCIA

GRANJA DE ROCAMORA (2)

  • 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) JOSÉ MANUEL NADAL ROCAMORA
  • 2. PARTIDO POPULAR (PP) FRANCISCO JAVIER MORA ROCAMORA

JACARILLA (2)

  • 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) PILAR DÍAZ RODRÍGUEZ
  • 2. PARTIDO POPULAR (PP) ANDRÉS MOÑINO BASCUÑANA

LOS MONTESINOS (3)

  • 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) JOSÉ MANUEL BUTRÓN SÁNCHEZ
  • 2. ESQUERRA UNIDA - UNIDES PODEM (EUPV - PODEM: UNIDAS) FRANCISCO MIGUEL PAREDES GUTIÉRREZ
  • 3. PARTIDO POPULAR (PP) MARÍA DEL PILAR PAREDES HURTADO

ORIHUELA (8)

  • 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) CAROLINA GRACIA GÓMEZ
  • 2. VOX (VOX) MANUEL MESTRE BAREA
  • 3. PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (P.C.P.E.) AMMA MUSA GAH
  • 4. PARTIDO para la INDEPENDENCIA de ORIHUELA COSTA (PIOC) RAMÓN FUSTE GUILLÉN
  • 5. CAMBIEMOS ORIHUELA: ACUERDO PARA GANAR (ACUERDO PARA GANAR) CARLOS BERNABÉ MARTÍNEZ
  • 6. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs) JOSÉ FRANCISCO AIX EGÍO
  • 7. CONCORDIA EN ORIHUELA (CONCOR) ALEJANDRO GEA MARTÍ
  • 8. PARTIDO POPULAR (PP) JOSÉ VEGARA DURÁ

PILAR DE LA HORADADA (5)

  • 1. VOX (VOX) ÁNGEL VÁZQUEZ TORRES
  • 2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) ANTONIO ESCUDERO MARTÍNEZ
  • 3. COMPROMÍS POR EL PILAR: ACUERDO PARA GANAR (ACUERDO PARA GANAR) FRANCISCO BECERRA SÁNCHEZ
  • 4. VECINOS POR EL PILAR – IZQUIERDA UNIDA – UNIDAS PODEMOS (VPP-EUPV-PODEM: UNIDAS) MARÍA MERCEDES GONZÁLEZ MOSQUERA
  • 5. PARTIDO POPULAR (PP) JOSÉ MARÍA PÉREZ SÁNCHEZ

RAFAL (2)

  • 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) MANUEL PINEDA CUENCA
  • 2. PARTIDO POPULAR (PP) MARÍA DOLORES NAVARRO CAYUELAS

REDOVÁN (4)

  • 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) MIGUEL TEROL MARTÍNEZ
  • 2. VOX (VOX) MARÍA DE LAS MERCEDES MURCIA MOYA
  • 3. IZQUIERDA UNIDA - UNIDAS PODEMOS (EUPV - PODEMOS: UNIDAS) ANTONIO ARCE CELDRÁN
  • 4. PARTIDO POPULAR (PP) MANUELA RUIZ PERAL

SAN MIGUEL DE SALINAS (4)

  • 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) JUAN DE DIOS FRESNEDA ARQUERO
  • 2. VOX (VOX) LUIS EDUARDO PÉREZ PASTOR
  • 3. ESQUERRA UNIDA: ADELANTE (EUPV:ADELANTE) BIENVENIDA CAMPILLO LORCA
  • 4. PARTIDO POPULAR (PP) SOLEDAD SOTO VICENTE

TORREVIEJA (8)

  • 1. LOS VERDES DE TORREVIEJA : ACUERDO PARA GANAR (ACUERDO PARA GANAR) ISRAEL MUÑOZ GUIJARRO
  • 2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) BÁRBARA MARÍA SOLER TORREGROSA (Independiente)
  • 3. VOX (VOX) SALVADOR JUAN ANTONIO RUSO PACHECO
  • 4. SUEÑA TORREVIEJA (SUEÑA) PABLO SAMPER HERNÁNDEZ
  • 5. IZQUIERDA UNIDA - UNIDAS PODEMOS - ALIANZA VERDE: SUMANDO POR TORREVIEJA (ST-AV-EUPV-UP) ANTONIA MARTÍNEZ LÓPEZ
  • 6. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs) CARLOS HURTADO VERA
  • 7. ESPAÑA VIVA (EVFP) JOSÉ ANTONIO GARCÍA JUNCAL
  • 8. PARTIDO POPULAR (PP) EDUARDO JORGE DOLÓN SÁNCHEZ

CANDIDATURAS PROCLAMADAS: ELECCIONES MUNICIPALES 28 MAYO 23 (JEZ ELCHE) Por orden de registro:

ALBATERA (4)

  • 1. VOX (VOX) EMILIA RAEL GILABERT
  • 2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) MARIO BERNÁ BOX
  • 3. ALBATERA UNIDA - IZQUIERDA UNIDA - UNIDAS PODEMOS (EUPV - PODEM: UNIDAS) MANUEL RODES CERDÁ
  • 4. PARTIDO POPULAR (PP) ANA ILUMINADA SERNA GARCÍA

CATRAL (3)

  • 1. VOX (VOX) ANTONIO JESÚS AZNAR PARRES
  • 2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) MIGUEL RAÚL ALONSO GASCÓN
  • 3. PARTIDO POPULAR (PP) JOAQUÍN LUCAS FERRÁNDEZ

DOLORES (4)

  • 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) JOSÉ JOAQUÍN HERNÁNDEZ SÁEZ
  • 2. VOX (VOX) FRANCISCO JAVIER SAURA SAURA
  • 3. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs) VÍCTOR MANUEL GOMIS GARCÍA
  • 4. PARTIDO POPULAR (PP) JOSÉ MANUEL GUERRERO OLIVARES

GUARDAMAR DEL SEGURA (4)

  • 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) JOSÉ LUIS SÁEZ PASTOR
  • 2. VOX (VOX) ÁNGEL DELFÍN SUÁREZ GONZÁLEZ
  • 3. ESQUERRA UNIDA: ENDAVANT (EUPV:ENDAVANT) GUZMÁN FERNÁNDEZ GARCÍA
  • 4. PARTIDO POPULAR (PP) ANTONIA MORA RUFETE

ROJALES (4)

  • 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) ANTONIO PÉREZ GARCÍA
  • 2. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs) ALEJANDRO BERNABÉ VIUDES (Independiente)
  • 3. PARTIDO DEMOCRATA DE ROJALES (PADER) DESIDERIO ARÁEZ CLEMENTE
  • 4. PARTIDO POPULAR (PP) ISABEL BERNÁ VIDAL

SAN FULGENCIO (5)

  • 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) JOSÉ SAMPERE BALLESTER
  • 2. PARTIDO INDEPENDIENTE POR LAS NACIONALIDADES (P.I.P.N.) ROSARIO MEJÍAS DE DIOS
  • 3. VOX (VOX) MARÍA JOSÉ CAMPOS GUIRADO
  • 4. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs) MARÍA ANGELES FERRÁNDEZ ANIORTE
  • 5. PARTIDO POPULAR (PP) JOSÉ MARÍA BALLESTER SANSANO

SAN ISIDRO (2)

  • 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) MANUEL GIL GÓMEZ CASES
  • 2. PARTIDO POPULAR (PP) SANTOS GONZÁLEZ CAPILLA
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