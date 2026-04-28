SALUD Y BIENESTAR

¿Conoces los nuevos servicios en Dermatología y Medicina Estética que ofrece Clínica ENA en Orihuela y Torrevieja?

👉 Clínica ENA Orihuela, en Avda. Dr. Gómez Pardo, y Clínica ENA Torrevieja en Urbanización La Siesta, cuenta con un equipo médico multidisciplinar cercano y experto que ofrece servicios integrales para tu salud y bienestar 🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, hemos contado con el director médico de Clínica ENA, Emilio Bascuñana Galiano, anunciando el nuevo servicio de telediagnóstico en Dermatología y sus ventajas en la evaluación y tratamiento. También contamos con Alba Ortega, médico de Familia y especialista en Medicina Estética, para presentar las novedades que en este servicio ofrece Clínica ENA