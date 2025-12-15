TEATRO MUSICAL

La Asociación de la ópera 'La leyenda de Torrevieja' presentará en enero la obra basada en la fábula de la Bella Lola

👉El Palacio de la Música de Torrevieja acogerá el próximo 24 de enero la representación de la ópera 'La Leyenda de Torrevieja', compuesta por el tenor, pianista y compositor, Roberto Guardia. Se trata de la próxima iniciativa impulsada desde la Asociación de la Ópera 'La leyenda de Torrevieja'

🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja, como presidente y vicepresidenta de la asociación, Roberto Guardia y Pilar Trincado, ofrecen detalles del colectivo que impulsa en Torrevieja el género de teatro musical dramático

