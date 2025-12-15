FOTOGRAFÍA

David de Loro trae a Torrevieja el tercer premio del certamen internacional 'Fotógrafos de Boda'

👉David de Loro, fotógrafo, cineasta y escritor (con la obra 'Todo lo sabía') afincado en Torrevieja ha obtenido el tercer premio en el certamen nacional 'Fotógrafos de Boda', celebrado recientemente en Madrid. Un reconocimiento a su trabajo, distinguido entre más de 4.000 participantes de varios países

🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja, ha valorado esta distinción y avanza su próximo reto en los prestigiosos Premios Lux, considerados los Goya de la fotografía profesional

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

