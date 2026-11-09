TORREVIEJA

La Asociación de Familiares y Enfermos de Cáncer 'Afecáncer' y Francisco Javier Pérez Rebollo, recibirán el Premio 'Diego Ramírez Pastor'

👉 La Asociación de Familiares y Enfermos de Cáncer de Torrevieja (Afecáncer) y Francisco Javier Pérez Rebollo, conocido popularmente como 'Tavi', recibirán el Premio 'Diego Ramírez Pastor' 2026 el próximo 7 de diciembre. Así lo ha acordado el jurado, tanto en la categoría de entidad y en la persona del histórico referente del deporte local. Afecáncer recibe el premio por su trayectoria de apoyo a las personas que padecen cáncer y a sus familias.

🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja hemos tenido la oportunidad de hablar con la presidenta de Afecáncer, Victoria Meneses, para conocer la labor de la asociación.

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

El festival Rock Against Cancer recaudó 20.000 euros para dos asociaciones contra el cáncer de Torrevieja

Foto: Imagen de archivo de Victoria Meneses (izquierda) recibiendo la donación por la recaudación del festival benefico Rock Against Cancer, celebrado en Torrevieja.

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