La Asociación de Familiares y Enfermos de Cáncer 'Afecáncer' y Francisco Javier Pérez Rebollo, recibirán el Premio 'Diego Ramírez Pastor'
👉 La Asociación de Familiares y Enfermos de Cáncer de Torrevieja (Afecáncer) y Francisco Javier Pérez Rebollo, conocido popularmente como 'Tavi', recibirán el Premio 'Diego Ramírez Pastor' 2026 el próximo 7 de diciembre. Así lo ha acordado el jurado, tanto en la categoría de entidad y en la persona del histórico referente del deporte local. Afecáncer recibe el premio por su trayectoria de apoyo a las personas que padecen cáncer y a sus familias.
🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja hemos tenido la oportunidad de hablar con la presidenta de Afecáncer, Victoria Meneses, para conocer la labor de la asociación.