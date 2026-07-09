Aprende a elaborar refrescantes y coloridas sangrías para todos los gustos con Tony Pérez

Este jueves Tony Pérez repasa las principales novedades de la próxima edición de Alicante Gastronómica, que se presentaba este lunes.

La octava edición de la feria, que se celebrará entre el 2 y el 5 de octubre en IFA Fira Alacant, congregará a 130 estrellas Michelin y soles Repsol con acceso directo al público y nuevos contenidos: Lo Mejor de los Mejores, los platos ganadores de diferentes especialidades internacionales

La edición incluye el primer concurso profesional de corte jamón y los concursos profesional y amateur de All i Oli by Sezar Blue, además de los grandes certámenes del Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca a la Mejor Tarta de Chocolate del Mundo y el XIX Campeonato de España de Tortilla de Patatas

Las sesiones de Masterclass se incrementan un 60% para atender nuevas demandas para aficionados al mundo de la gastronomía, y se ofrece una primera edición del ‘Aula de Queso’