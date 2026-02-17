Sergi Pérez Contri conquista el título del Circuito de Internacionales de tenis en Almoradí

El alicantino Sergi Pérez Contri se proclamó campeón del segundo torneo masculino del Circuito de Internacionales de la Comunidad Valenciana 2026, cuya final se disputó el domingo 15 de febrero en las instalaciones del Club de Tenis Almoradí. En el partido decisivo, venció al español Alejandro Juan Maño en un duelo muy igualado que se resolvió por 6-4 y 7-5.

En su camino hacia el título, Pérez Contri firmó una sólida actuación. En semifinales derrotó al venezolano con licencia por la Comunidad Valenciana Ignacio Parisca por 6-4 y 6-1, mientras que en cuartos de final superó al neerlandés Ryan Nijboer con un marcador de 6-3 y 7-5.

La final de dobles, celebrada el sábado 14 de febrero, coronó como campeones al húngaro Matyas Fuele y al noruego Herman Hoeyeraal, quienes se impusieron al marroquí Younes Lalami y al español David Naharro por 6-4, 3-6 y 10/7 en el super tie-break.

A lo largo de la semana, el torneo contó con la asistencia de distintas autoridades. Entre ellas destacó el Director General de Deportes, Luis Cervera, que presenció varios encuentros destacados del circuito junto al equipo federativo y al presidente Francisco Vicent.

De forma paralela, tuvo lugar la confrontación entre Cataluña y Comunidad Valenciana, en la que los mejores jugadores alevines e infantiles de ambas autonomías compitieron en un entorno de alto nivel deportivo. El triunfo fue para el combinado de la Comunidad Valenciana, que se impuso por 9-3.

La ceremonia de entrega de premios contó con la presencia del presidente del Club de Tenis Almoradí, Miguel Ángel Ferri; el presidente de la Federación Catalana de Tenis, Jordi Tamayo; la concejala de Deportes de Almoradí, Carmen Berna; la alcaldesa de Almoradí, María Gómez; y el presidente de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana, Francisco Vicent.

Desde la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana se quiere reconocer y agradecer la implicación de todo el equipo que ha hecho posible este torneo internacional, desde el equipo del Club de Tenis Almoradí hasta el equipo arbitral y el equipo federativo. Gracias al trabajo de todos ellos, este torneo ha sido posible.

BUENOS RESULTADOS DEL CLUB ATLETISMO TRAGAMILLAS DE ORIHUELA EN MURCIA

Por otro lado, la sección de Duatlón del Club Atletismo Tragamillas de Orihuela compitió este fin de semana en Murcia con 9 integrantes que obtuvieron 7 podios, con 3 primeros puestos, 2 segundos y 2 terceros. Por equipos, el club fue primero en categoría masculina y cuarto en femenino.

También destacó el triunfo individual en el Campeonato de España de Duatlon Media Distancia celebrado en Huesca en la categoría de 50 a 54 años