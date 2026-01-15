San Miguel de Salinas y Los Montesinos presentan la IV Travesía de La Marquesa

San Miguel de Salinas y Los Montesinos han presentado hoy la IV Travesía de La Marquesa, una carrera popular de 10 kilómetros y marcha senderista que se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 a las 10:00 horas, con salida desde San Miguel de Salinas y un recorrido mixto que atraviesa uno de los espacios más emblemáticos compartidos por ambos municipios: la Ermita de La Marquesa.

La prueba, organizada conjuntamente por las concejalías de deportes de ambos ayuntamientos, se consolida en su cuarta edición como una cita destacada del calendario deportivo comarcal, apostando por el deporte popular, la vida activa y la convivencia entre municipios vecinos.

El concejal de Deportes de San Miguel de Salinas, Óscar Patiño, ha destacado que “la Travesía de La Marquesa es mucho más que una carrera: es un proyecto compartido que refuerza los lazos entre nuestros pueblos a través del deporte y de un espacio que forma parte de nuestra historia y de nuestras vivencias comunes, como es la Ermita de La Marquesa”.

Patiño ha añadido que “es una prueba pensada para todo el mundo, tanto para corredores como para senderistas, con un ambiente festivo y familiar que invita a participar y a disfrutar del entorno”.

Por su parte, la concejala de Deportes de Los Montesinos, Ana Belén Juárez, ha subrayado el valor de la colaboración institucional: “este proyecto conjunto demuestra que cuando los municipios cooperamos, conseguimos eventos de mayor calidad, con más participación y con un impacto positivo en la salud, el turismo deportivo y la convivencia entre vecinos y vecinas”.

Juárez ha señalado además que “la Travesía de La Marquesa es un ejemplo de cómo el deporte puede ser una herramienta de cohesión social y de puesta en valor de nuestro patrimonio territorial compartido”.

La IV Travesía de La Marquesa está abierta a todas las personas a partir de 14 años y ofrece dos modalidades: carrera de 10 kilómetros y marcha senderista sobre un circuito mixto. La organización ha preparado una jornada completa de deporte y convivencia que incluye:

Salida: domingo 15 de marzo de 2026 a las 10:00 h desde San Miguel de Salinas

Distancia: 10 kilómetros Modalidad carrera o marcha senderista

Camiseta técnica para todas las personas participantes

Gran avituallamiento final con tortilla gigante para todos y todas

Autobuses lanzadera gratuitos entre Los Montesinos y San Miguel de Salinas

Sorteo de regalos al finalizar la prueba

Las inscripciones ya están abiertas con un precio de 10 euros y pueden realizarse a través de la web www.asuspuestos.es.

Desde ambos ayuntamientos se anima a la ciudadanía de toda la comarca de la Vega Baja a participar en esta jornada deportiva y festiva que une naturaleza, deporte, patrimonio y convivencia: una travesía que, edición tras edición, sigue creciendo y consolidándose como un referente del deporte popular en el territorio.