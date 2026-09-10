Pérez Llorca anuncia 175 millones para ampliar el Hospital de Torrevieja con la incorporación de más de 650 profesionales

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado una inversión de 175 millones de euros para ampliar el Hospital Universitario de Torrevieja con nuevas instalaciones, servicios y la incorporación de más de 650 profesionales.

Así lo ha señalado en la presentación del proyecto de ampliación de este centro hospitalario que aumentará en 30.000 m² su superficie construida, un 75% más, gracias a una parcela colindante de 11.492 m² que cederá el consistorio del municipio y que permitirá responder a las necesidades asistenciales actuales y futuras de Torrevieja y las poblaciones colindantes.

Para Pérez Llorca, se trata de "un proyecto ambicioso que no se va a detener” que permitirá construir “el hospital que merecen los ciudadanos” de los diez municipios del Departamento de Salud de Torrevieja que supera los 225.000 vecinos, y ha aludido a la necesidad de atender el crecimiento demográfico de esta área y la demanda estival. “No solo se anuncian las actuaciones, sino que se tienen que trabajar. Y cuando todas las obras estén terminadas, tendremos uno de los hospitales más grandes de la Comunitat Valenciana”, ha enfatizado Pérez Llorca.

La ampliación del hospital de Torrevieja aumentará la capacidad asistencial del centro, pasando de las 270 camas actuales a 457, lo que supone un crecimiento del 70%, además de incrementarse en 150 las consultas externas. También se incorporarán cuatro quirófanos, nuevos paritorios, unidad de cirugía sin ingreso, y se reforzarán las áreas críticas con más camas UCI y más puestos de hemodiálisis, entre otras prestaciones.

El president ha explicado que a este proyecto se suman otras actuaciones para dar respuesta al aumento de la demanda asistencial como la puesta en marcha de 12 nuevas consultas médicas en módulos prefabricados que entrarán en servicio próximamente y el refuerzo de personal con la incorporación de 188 plazas de personal sanitario para este Departamento de Salud para agilizar las listas de espera.

También ha destacado otros proyectos en distintas fases de desarrollo como la ampliación de los centros de salud de Los Montesinos, San Miguel de Salinas, Guardamar del Segura, La Loma (Torrevieja), Pilar de la Horadada y Orihuela Costa.

Fases de la ampliación del Hospital de Torrevieja

La ampliación del centro hospitalario de Torrevieja se desarrollará en tres fases para garantizar la continuidad de la actividad clínica. El plan prevé dos años para la redacción del proyecto y tres de ejecución de las obras.

Para la fase I se contempla una inversión de 87’4 millones de euros con el objetivo de mejorar la capacidad asistencial a través de la ampliación y reorganización de las principales áreas del hospital. Al término de esta fase, el hospital contará con 457 camas operativas y un nuevo centro de especialidades con servicios de soporte, hospital de día y 150 nuevas consultas externas.

La fase II se centrará en la reconfiguración del edificio existente con una dotación económica de 34,4 millones de euros en la que se llevará a cabo la ampliación del bloque quirúrgico con cuatro quirófanos y nuevos paritorios, entre otras dotaciones, mientras que para la fase III se prevé una inversión de 27,4 millones de euros para complementar la integración del nuevo complejo hospitalario y en la que el centro hospitalario alcanzará en total 1.370 plazas de parking.

Más plantilla de profesionales

El plan prevé la incorporación de 667 nuevos profesionales, de los que 404 se producirán durante las Fases I y II, y 263 en la Fase III, con un coste anual estimado de 25,9 millones de euros. Las nuevas contrataciones abarcarán todas las categorías: desde personal facultativo especialista, enfermería de servicios especiales y quirúrgica, técnicos de imagen, auxiliares, personal administrativo y de gestión, trabajadores sociales y fisioterapeutas, entre otros.