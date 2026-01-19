vega baja deportes 19/01/2026

El Orihuela ficha a la leyenda del Osasuna Roberto Torres

El mediapunta navarro ha jugado más de 300 partidos en el fútbol profesional y llega tras la victoria de los oriolanos ante el Real Madrid C (1-3)

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

El Orihuela CF ha fichado al mediapunta navarro Roberto Torres, una leyenda del CA Osasuna y del fútbol español que ha jugado más de 300 partidos en el fútbol profesional. Tal como han anunciado desde el club, Roberto llega al Orihuela con el objetivo de aportar experiencia, calidad y muchas tardes de buen fútbol.

Este importante fichaje, que ha sido muy bien acogido por la afición, se ha anunciado después de que los oriolanos consiguieran una importante victoria en la Ciudad Deportiva del Real Madrid frente al Real Madrid C por 1-3, con dos goles de Solsona y uno de Pipa que sirvieron para remontar el partido, ya que empezó ganando el conjunto madridista.

Con este triunfo, el equipo de Carlos de las Cuevas empata a puntos con los puestos de promoción de ascenso.

