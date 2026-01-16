deportes vega baja 16/01/2026

El Orihuela CF quiere recuperar el sabor de la victoria en su visita a la Ciudad Deportiva del Real Madrid

Los oriolanos, en Segunda RFEF, se enfrentan al R. Madrid C mañana sábado a las 17:30 horas. Además, en Lliga Comunitat, el CD Thader y el SC Torrevieja protagonizan un esperado duelo comarcal

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

Este fin de semana vuelve la liga con otra jornada para los equipos de la Vega Baja. En Segunda RFEF, el Orihuela CF viaja hasta Madrid para enfrentarse mañana sábado 16 de enero, a las 17:30 horas, al Real Madrid C en la Ciudad Deportiva del conjunto merengue. El equipo oriolano quiere sumar los tres puntos para seguir luchando por entrar en los puestos de promoción de ascenso, mientras que el conjunto madridista se encuentra metido de lleno en descenso y necesita urgentemente puntuar. Todo eso hace que se espere un partido muy competido.

Por otro lado, en la Lliga Comunitat, se vivirá el domingo, a las 11:30 horas, un interesante duelo comarcal en Rojales entre el CD Thader, que busca no caer en descenso, y el SC Torrevieja que ocupa la segunda posición de la tabla y quiere ser campeón. En la misma categoría, el Redován juega en el campo del colista Mutxamel el domingo a las 18:00 horas.

