El Orihuela CF busca mantener su condición de invicto y el SC Torrevieja, recuperar la victoria

La cuarta jornada de liga vuelve a poner el foco sobre los dos principales representantes de la Vega Baja en las categorías nacionales. El Orihuela CF afronta este sábado una nueva cita en Los Arcos con el objetivo de prolongar su buen comienzo de campeonato, mientras que el SC Torrevieja buscará el domingo reencontrarse con la victoria después de encadenar dos derrotas consecutivas.

Los escorpiones recibirán a las 18:30 horas del sábado 26 de septiembre al CD Castellón B, en el estadio municipal de Los Arcos, en un encuentro correspondiente a la cuarta jornada del grupo 3 de Segunda Federación. El conjunto oriolano llega a la cita invicto y con siete puntos, después de sumar dos victorias y un empate en las tres primeras jornadas.

El equipo dirigido por René Martínez comenzó el campeonato imponiéndose por 1-2 al Real Murcia Imperial, derrotó posteriormente por 1-0 al Lorca Deportiva en el estreno liguero ante su afición y empató 2-2 el pasado domingo en el campo de la Deportiva Minera. Un balance que mantiene al Orihuela en la zona alta de la clasificación antes de afrontar su segundo partido consecutivo en casa.

El Castellón B, rival directo en la zona alta

Enfrente estará un Castellón B que también ha comenzado con buenos números. El filial albinegro suma seis puntos después de las tres primeras jornadas y llega a Los Arcos situado en la cuarta posición, inmediatamente por detrás del Orihuela.

El conjunto castellonense venció en la primera jornada al Elche Ilicitano por 1-0 y posteriormente cayó ante el UCAM Murcia por 0-2, antes de recuperarse el pasado fin de semana con una importante victoria por 1-2 ante el Valencia Mestalla.

El encuentro se presenta, por tanto, como un duelo entre dos equipos instalados en la zona alta y separados por un solo punto. Para el Orihuela será además una oportunidad para mantener su fortaleza en este inicio de competición y continuar sumando.

Bilal Errahaly llega para reforzar el lateral izquierdo

La actualidad del Orihuela CF viene marcada además por la incorporación de Bilal Errahaly, lateral izquierdo sub-23 que llega para reforzar la plantilla después de la lesión de larga duración sufrida por Eloy Gil.

Eloy Gil sufrió una fractura de peroné en la pierna izquierda durante el encuentro ante el Real Murcia de Copa Federación y deberá pasar por quirófano, una lesión que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante un periodo prolongado. El club confirmó esta semana la gravedad de la lesión.

Su sustituto será un futbolista joven pero con experiencia en estructuras de formación de alto nivel. Bilal Errahaly Mkamel, nacido en Murcia el 15 de septiembre de 2007, tiene 18 años, mide 1,86 metros y se desenvuelve como defensa, concretamente en el lateral izquierdo.

Errahaly se formó en el Deportivo Marítimo antes de incorporarse al Villarreal CF, donde durante la pasada temporada combinó su presencia en el Juvenil División de Honor con alguna participación con el Villarreal C en Tercera Federación. En total, durante la campaña 2025/26 disputó 20 encuentros con el Juvenil A y dos con el filial en Tercera Federación.

Además, el joven defensa aparece en la plantilla de la Selección de Marruecos Sub-20, donde figura como lateral izquierdo.

Su llegada proporciona así una alternativa específica para el lateral izquierdo y permite al cuerpo técnico cubrir la ausencia de Eloy Gil con un futbolista sub-23 y con recorrido en las categorías de formación del Villarreal.

El SC Torrevieja quiere volver a ganar en el Nelson Mandela

El otro gran foco del fútbol de la Vega Baja estará el domingo en Torrevieja. El SC Torrevieja recibirá al CD Soneja a las 11:30 horas en el estadio Nelson Mandela, en un encuentro correspondiente a la cuarta jornada del grupo 6 de Tercera Federación.

El conjunto dirigido por Diego Piquero afronta el partido con tres puntos después de las tres primeras jornadas. El Torrevieja comenzó la temporada con una victoria por 1-2 ante el Hércules B, pero posteriormente encadenó dos derrotas por idéntico marcador de 0-2 ante el Vall de Uxó y el CD Acero.

El equipo salinero tendrá ahora la oportunidad de romper esa dinámica ante su afición. Pese a los dos últimos resultados negativos, el conjunto torrevejense ha dejado buenas fases de juego en ambos encuentros y tratará de transformar esas sensaciones en puntos.

El Soneja llega con cuatro puntos

El rival será un CD Soneja que suma cuatro puntos, uno más que el Torrevieja. El conjunto castellonense comenzó la competición con una derrota ante el Villarreal C, pero posteriormente empató 2-2 frente al Crevillente Deportivo y consiguió su primera victoria del campeonato en la tercera jornada, cuando derrotó por 2-0 al CD Utiel.

El duelo del Nelson Mandela enfrentará, por tanto, a dos equipos separados por un solo punto y que afrontan la cuarta jornada con objetivos diferentes: los visitantes intentarán prolongar la dinámica positiva de sus dos últimos encuentros, mientras que el Torrevieja buscará recuperar el camino de la victoria ante su público.

La cita también supone una nueva oportunidad para que el equipo de Diego Piquero siga adaptándose a la Tercera Federación tras el ascenso conseguido la pasada temporada y convierta el Nelson Mandela en uno de sus principales puntos de apoyo durante el campeonato.

Dos citas importantes para los representantes de la Vega Baja

La cuarta jornada presenta así dos partidos importantes para los equipos de la comarca. El Orihuela CF, tercero con siete puntos e invicto, tratará de mantener su posición en la zona alta ante un Castellón B que suma seis puntos, mientras que el SC Torrevieja intentará dejar atrás sus dos derrotas consecutivas y volver a sumar de tres en tres ante el Soneja.

El fútbol de la Vega Baja vuelve a tener protagonismo este fin de semana con dos citas en casa: sábado a las 18:30 horas en Los Arcos y domingo a las 11:30 en el Nelson Mandela.