Infraestructuras refuerza el mantenimiento de las zonas verdes de la costa oriolana con nueva maquinaria para ILDO

El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, y el concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, han presentado esta mañana en la explanada de Playa Flamenca la nueva maquinaria adquirida por la empresa municipal ILDO para reforzar las labores de mantenimiento y conservación de parques y zonas verdes de Orihuela Costa.

La inversión, que supera los 150.000 euros, ha permitido la adquisición de un tractor equipado con diversos implementos para el mantenimiento de zonas verdes, entre ellos una desbrozadora, así como un camión con brazo articulado de hasta 24 metros de altura útil destinado principalmente a los trabajos de poda de palmeras y arbolado de gran porte. La compra se ha realizado directamente por parte de la empresa municipal, sin recurrir a fórmulas de renting o alquiler.

El concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, ha explicado que la incorporación de esta maquinaria responde a las necesidades detectadas durante el primer año y medio de funcionamiento del contrato de mantenimiento de zonas verdes. “Cuando comenzó el servicio se establecieron unos medios materiales que, con la experiencia acumulada, hemos podido evaluar para adaptarlos mejor a las necesidades reales del trabajo diario. Algunos medios se han demostrado menos necesarios y otros, como los que presentamos hoy, eran imprescindibles para seguir mejorando el servicio”, ha señalado.

Valverde ha destacado que la adquisición surge también de las propuestas realizadas por los propios trabajadores de ILDO y ha contado con el respaldo tanto de la empresa municipal como del área de Infraestructuras y del Consejo de Administración. “Puede parecer una maquinaria más, pero para quienes trabajan cada día en el mantenimiento de las zonas verdes es una herramienta esencial para prestar el servicio con mayor eficacia, seguridad y calidad”, ha indicado.

El edil ha recordado además el importante esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Orihuela para reforzar el mantenimiento de las zonas verdes de la costa desde el inicio del mandato. “El alcalde marcó desde el principio una prioridad clara: mejorar Orihuela Costa. Hemos sido capaces de duplicar prácticamente la inversión destinada a este servicio, pasando de un contrato de 750.000 euros a uno de 1,4 millones de euros, incrementando tanto los medios humanos como los medios técnicos”, ha afirmado.

En este sentido, Valverde ha asegurado que la incorporación de esta nueva maquinaria permitirá seguir mejorando el estado de parques y jardines. “Seguimos trabajando para adaptar los contratos a las necesidades reales de cada zona verde y lograr que los vecinos perciban una mejora constante en el mantenimiento de todos los espacios públicos de Orihuela Costa”, ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha destacado que esta actuación forma parte del compromiso permanente del equipo de gobierno con Orihuela Costa y con la mejora continua de los servicios públicos. “Este nuevo equipamiento viene a ayudar a los trabajadores de ILDO y a reforzar un servicio que ya había mejorado notablemente desde que se cambió el modelo de gestión del mantenimiento de las zonas verdes. Ahora esa mejora va a ser todavía más visible gracias a estos nuevos medios”, ha manifestado.

Vegara ha señalado que el objetivo municipal es continuar avanzando para ofrecer unos servicios públicos cada vez más eficientes y de mayor calidad. “Sabemos que todavía quedan muchas cosas por hacer, pero nuestro compromiso es seguir dando pasos para acercarnos cada vez más al nivel de excelencia que merecen los vecinos de Orihuela Costa. Queremos mejorar permanentemente el servicio, aumentar la capacidad de trabajo de los operarios y garantizar el bienestar de quienes viven aquí”, ha afirmado.

El alcalde ha recordado además otras actuaciones que el Ayuntamiento está impulsando en la costa, como los trabajos de asfaltado, la reurbanización de importantes avenidas, las mejoras en las playas y los futuros cambios previstos en la gestión del servicio de residuos sólidos urbanos. “Estamos trabajando de manera constante para que Orihuela Costa luzca como merece. Es un trabajo permanente, en continua evolución, y no vamos a dejar de mejorar hasta el último día”, ha asegurado.

Finalmente, Pepe Vegara ha felicitado a la Concejalía de Infraestructuras, a la dirección de ILDO y a todos los trabajadores que prestan servicio en Orihuela Costa por el esfuerzo que están realizando para mejorar el mantenimiento de las zonas verdes y los espacios públicos del litoral oriolano. “La mejora permanente de Orihuela Costa es un compromiso firme de este equipo de gobierno y vamos a seguir trabajando para hacerla realidad”, ha concluido.