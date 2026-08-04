El Hospital Universitario de Torrevieja reduce en más de un 92% la demora quirúrgica para los pacientes de mayor gravedad

El Hospital Universitario de Torrevieja ha reducido en un 92% la demora quirúrgica para los pacientes de mayor gravedad. Ahora, los pacientes de prioridad 1 esperan de media seis días para ser intervenidos, frente a los 79 días que esperaban en junio de 2023.

La media quirúrgica global también se ha reducido notablemente en comparación con junio de 2023, lo que supone una reducción de casi el 34% en la lista de espera en el departamento de salud. Por su parte, la prioridad 2 ha reducido su demora media de 30 a 21 días, mientras que la prioridad 3 ha pasado de 69 a 46 días.

De este modo, el Hospital de Torrevieja se sitúa por debajo del estándar recomendado por los criterios recogidos en el Real Decreto 605/2003, que regula el tratamiento de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud y asigna un plazo máximo de referencia de 30 días para la prioridad 1, 90 días para la prioridad 2, y que permite la demora en la prioridad 3, ya que se trata de pacientes cuyas patologías no producen importantes secuelas.