El CF Femeninas Ciudad de Orihuela anuncia su disolución tras cinco años de actividad

El Club de Fútbol Femenino Ciudad de Orihuela ha comunicado a las familias y jugadoras su decisión de poner fin al proyecto deportivo una vez concluya la presente temporada. La noticia ha sido trasladada mediante una carta firmada por la Junta Directiva, en la que la entidad explica que atraviesa una situación que hace inviable mantener la actividad del club en las actuales condiciones.

En el escrito, la directiva asegura que la decisión llega "con el corazón encogido" después de cinco años de trabajo, ilusión y compromiso dedicados a la consolidación de un proyecto de fútbol femenino de base que ha contado con equipos desde categoría alevín hasta juvenil.

Según explica el club, la medida responde a una combinación de factores entre los que destacan el desgaste acumulado de las personas que han sostenido la entidad, la reducción de apoyos necesarios para garantizar su funcionamiento y las dificultades para disponer de instalaciones suficientes. Pese a haber buscado alternativas para asegurar la continuidad de la actividad, la junta afirma no haber encontrado el respaldo necesario para garantizar la viabilidad del proyecto.

No obstante, el CF Femeninas Ciudad de Orihuela no da todavía por cerrada definitivamente la puerta a su continuidad. La entidad ha lanzado un llamamiento público para encontrar personas, familias o grupos interesados en asumir la gestión y dirección del club. La actual directiva se compromete a facilitar una transición ordenada, ofreciendo toda la documentación, contactos, historial de la entidad y el acompañamiento necesario para que el proyecto pueda seguir adelante.

Para ello, el club fija como fecha límite el próximo mes de junio. Hasta entonces, los equipos actuales mantendrán su actividad y continuarán compitiendo con normalidad en sus respectivas categorías.

La carta señala que, si llegado ese plazo no aparece ninguna candidatura dispuesta a asumir la gestión de la entidad, el club comunicará oficialmente la finalización del proyecto a los medios de comunicación y a las instituciones competentes, iniciando posteriormente los trámites formales para su disolución.

La directiva también ha querido aprovechar el comunicado para agradecer el apoyo recibido durante estos años por parte de familias, jugadoras, entrenadores y colaboradores. En el texto destaca el valor humano y deportivo de una iniciativa que ha permitido a numerosas niñas y jóvenes practicar fútbol en Orihuela y formar parte de un proyecto específicamente orientado al desarrollo del fútbol femenino.

De esta forma, el futuro del CF Femeninas Ciudad de Orihuela queda pendiente de encontrar un relevo que permita mantener viva una entidad que, durante el último lustro, ha contribuido al crecimiento del fútbol femenino base en el municipio.

EL ORIHUELA CF ANUNCIA LA DESVINCULACIÓN DE LOS HERMANOS DE LAS CUEVAS COMO ENTRENADORES

Por otro lado en cuanto al fútbol masculino oriolano, el Orihuela CF ha anunciado en sus redes sociales la desvinculación de los hermanos De las Cuevas, Carlos y Miguel, como miembros técnicos del club. Carlos actuó como entrenador en el segundo tramo de la competición tras la marcha de Pato, y su hermano Miguel entró a formar parte del equipo técnico de la entidad. Ambos quedan ahora fuera del nuevo proyecto deportivo del Orihuela de cara a la nueva temporada 2026-2027.