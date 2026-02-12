deportes vega baja 12/02/2026

El Club de Tenis Torrevieja suma importantes victorias en competición

🎾🥋 El Club Nozomi de Judo de Torrevieja también logró cuatro medallas autonómicas en el campeonato de categorías Infantil y Cadete

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

El Club de Tenis Torrevieja ha vivido una destacada jornada competitiva con importantes resultados en distintas categorías, reflejo del buen trabajo que se viene realizando desde la entidad.

El equipo de Veteranos +50 logró una meritoria victoria a domicilio frente al Club de Tenis Alacant por 5-2, en la segunda eliminatoria de la liguilla de Segunda División, demostrando experiencia, compromiso y un alto nivel de juego. Por su parte, en el Campeonato Autonómico Infantil de 1ª División, el Club de Tenis Torrevieja consiguió una contundente victoria por 4-0 frente al Club de Tenis Monóvar. A pesar del triunfo, el resultado no fue suficiente para acceder a la fase final de la competición, aunque el equipo continúa preparándose con ilusión y trabajo de cara a los próximos retos deportivos.

JUDO CLUB NOZOMI TORREVIEJA

Por otra parte, el sábado 7 de febrero se celebró en el Centro de Tecnificación de Alicante el Campeonato Autonómico Infantil y Cadete 2026 de judo, donde participaron 11 judokas pertenecientes al Judo Club Nozomi de Torrevieja en ambas categorías, obteniendo un total de 2 oros, 1 plata y 1 bronce.

