El Club Balonmano Almoradí venció al Sueca (32-24) y no se descuelga de los puestos altos de Segunda Nacional

El Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja no pudo jugar su partido frente al Águilas previsto para el pasado sábado 14 de febrero en el Pabellón Cecilio Gallego, debido a la alerta naranja por fuerte temporal de viente. El encuentro se aplazó teniendo en cuenta la seguridad de los jugadores, árbitros y aficionados, por lo que los salineros no pudieron puntuar en esta vigesimoprimera jornada de liga de Primera Nacional. Este partido aplazado se disputará el 25 de marzo a las 20:00 horas. Hasta entonces, el Mare Nostrum llevará un partido menos en su casillero. Pese a todo, esta jornada no ha modificado su posición en la tabla, por lo que se mantiene noveno con 18 puntos.

La próxima jornada será una nueva oportunidad para que los torrevejenses sigan mirando hacia arriba, ya que viajarán a Mallorca para medirse a un rival directo en la tabla clasificatoria, el Mallorca, que se encuentra justo por encima, octavo, con 20 puntos. Sumar los tres puntos permitiría al Mare Nostrum igualar la puntuación de su rival y con un partido menos, el que se aplazó el pasado sábado.

Por otra parte, en la categoría de Segunda Nacional, el Almoradí Fajovi Únique sí jugó su partido el domingo 15 de febrero y no dio lugar a sorpresas. Ganó, cumpliendo todos los pronósticos, al Sueca por 32-24 en el pabellón Mayte Andreu. De esta forma, los almoradidenses no se descuelgan de los equipos de cabeza y siguen soñando con alcanzar esas primeras posiciones. Actualmente son cuartos con 24 puntos, y en la próxima jornada se medirán en el pabellón alicantino de Pitiu Rochel al Horneo Eon Alicante que ocupa la penúltima posición de la tabla.