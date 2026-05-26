El Ayuntamiento de Torrevieja avanza en la remodelación integral del IES Las Lagunas ante sus deficiencias estructurales

El Ayuntamiento de Torrevieja avanza en la remodelación integral del IES Las Lagunas, un proyecto del Plan Edificant que modernizará el centro ante sus deficiencias estructurales y de instalaciones. La propuesta de adjudicación recae en Cayetano Bernabé Ingenieros y Asociados, con una oferta de 513.935 euros. El proyecto tendrá una duración de 30 meses —seis para la redacción y 24 para la ejecución— y se ejecutará por fases para no interferir en la actividad docente.

La actuación incluye una transformación completa del instituto con la renovación de aulas, mejora de accesibilidad, actualización de instalaciones y eficiencia energética, con el objetivo de convertir el instituto en un espacio más moderno, sostenible, accesible y adaptado al futuro.

Cesión de suelo para Secundaria y Bachillerato

El Ayuntamiento de Torrevieja ha aprobado, por otra parte, ceder a la Conselleria de Educación una parcela municipal para hacer frente al aumento de alumnado en Secundaria y Bachillerato de cara al curso 2026-2027. El solar, de 6.152 metros cuadrados y ubicado en el enclave 'El Pozo Dulce', junto a la avenida Delfina Viudes, está ya calificado como equipamiento público, lo que permitirá su uso docente de forma inmediata.

La medida responde a la falta de plazas suficientes pese a las inversiones recientes en nuevos centros y soluciones provisionales. Con esta iniciativa, el Consistorio busca agilizar la ampliación de la oferta educativa y dar una respuesta urgente al crecimiento de la población escolar en la ciudad.