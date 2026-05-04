El Ayuntamiento de Rojales rinde homenaje a las víctimas de la DANA de Valencia con la plantación de un olivo

La DANA, que afectó gravemente a la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, está considerada como una de las mayores catástrofes naturales de la historia reciente de España. Este fenómeno meteorológico extremo dejó más de 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, además de importantes daños materiales y un profundo impacto social en numerosos municipios afectados.

El acto, celebrado en un espacio público de Rojales el pasado 15 de abril, se sumó a las diferentes iniciativas surgidas en la Comunitat Valenciana que utilizan la plantación de olivos como símbolo de memoria a las víctimas de la DANA y homenaje a las personas voluntarias, creando así una red de recuerdo permanente en el territorio.

Durante la ceremonia, representantes municipales, vecinos y vecinas guardaron un respetuoso silencio en recuerdo de las víctimas, en un acto cargado de simbolismo y compromiso con la memoria colectiva.

El alcalde de Rojales, Antonio Pérez, destacó que "este olivo representa la memoria viva de quienes perdieron la vida y el compromiso de no olvidar jamás lo ocurrido, porque de la tragedia debe surgir siempre la unidad y la solidaridad".

Por su parte, la Asociación Segura Transparente, área impulsora de la iniciativa ha señalado: "Con este gesto sencillo pero profundamente significativo, queremos trasladar nuestro apoyo a las familias y a todos los municipios afectados. El olivo es un símbolo de resistencia, de arraigo y de vida, valores que hoy queremos compartir como pueblo".

El acto contó con la presencia de Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA 29-O; de Mariló Gradolí, presidenta de la Asociación de Victimas de la DANA 29 de Octubre de 2024 y de Beatriz Cardona, portavoz de la intersindical Valencia y gran defensora, cuya asistencia ha contribuido a reforzar el carácter institucional y social de este homenaje.

El Ayuntamiento de Rojales reafirma así su compromiso con la memoria de las víctimas y con los valores de solidaridad, respeto y cohesión social, sumándose a las acciones que mantienen vivo el recuerdo de una tragedia que marcó a toda la sociedad valenciana.