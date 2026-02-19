El atleta oriolano Juanmi López logra una nueva hazaña en su brillante carrera deportiva

El atleta oriolano Juan Miguel López Cartagena ha vuelto a escribir una página dorada en su ya dilatada y brillante trayectoria deportiva. El joven corredor ha completado recientemente una de las pruebas de trail running más extremas y desafiantes del mundo, celebrada en Costa Rica, consolidando así su posición entre la élite de la ultra distancia internacional.

La exigente competición, The Coastal Challenge, se desarrolló del 7 al 14 de febrero y consistió en un recorrido total de 250 kilómetros desde Quepos hasta Bahía de Drake. El trazado atravesó densas selvas tropicales, playas remotas y parajes montañosos de la imponente Cordillera de Talamanca, en un entorno natural tan espectacular como peligroso.

Durante seis etapas, López tuvo que afrontar un desnivel positivo acumulado de 13.000 metros en un terreno extremadamente variado y técnico. El recorrido incluyó senderos selváticos de gran dificultad, cruces de ríos —algunos de ellos con presencia de cocodrilos que obligaban al uso de embarcaciones—, arrecifes, caminos de lastre y largas extensiones de playa. A ello se sumó la constante amenaza de fauna salvaje, como serpientes y arañas, que añadían un componente de riesgo real en cada jornada.

La prueba no solo puso a examen la resistencia física del atleta oriolano, sino también su fortaleza mental y su capacidad de adaptación ante condiciones climatológicas adversas y escenarios de alta peligrosidad. Superar este reto supone una nueva demostración del carácter competitivo y la preparación exhaustiva que definen su carrera.

A su regreso, Juanmi López recibió el reconocimiento y las felicitaciones por una gesta que trasciende lo deportivo. Con esta última hazaña, se ha convertido en el primer atleta de la Comunidad Valenciana en completar la combinación específica de desafíos bajo el concepto de la Triple Corona Híbrida de la Ultra Distancia.

Este exclusivo logro integra tres pruebas de máxima exigencia en entornos radicalmente distintos: el cruce a nado del Estrecho de Gibraltar; la legendaria Marathon des Sables, considerada una de las carreras más duras del planeta en el desierto; y la ya mencionada The Coastal Challenge en la jungla centroamericana.

Además, Juan Miguel López Cartagena se convierte en el primer atleta oriolano en lograr la denominada “Conquista de los Tres Infiernos de Ultra Distancia”, una meta reservada a un reducido grupo de deportistas a nivel mundial. Un hito que no solo engrandece su nombre, sino que sitúa a Orihuela y a la Comunidad Valenciana en el mapa internacional del ultra trail.

Con disciplina, sacrificio y una pasión inquebrantable por los retos extremos, Juanmi continúa ampliando los límites de lo posible, demostrando que la perseverancia es el verdadero motor de las grandes gestas deportivas.