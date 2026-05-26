El CD Almoradí ya conoce a su rival en la promoción de ascenso a Lliga Comunitat

El Club Deportivo Almoradí ya conoce el primer obstáculo en su camino hacia la Lliga Comunitat. El conjunto de la Vega Baja, que finalizó la temporada como segundo clasificado del grupo cuarto de Primera Valenciana, se medirá al Club de Fútbol Nules, segundo del grupo primero, en las semifinales de la promoción de ascenso.

La eliminatoria se disputará a doble partido y arrancará este próximo domingo 31 de mayo en el estadio Sadrián de Almoradí. El encuentro de ida comenzará a las 18:00 horas, mientras que la vuelta tendrá lugar una semana después en tierras castellonenses. La otra semifinal enfrentará al Massanassa Club de Fútbol y al Barrio La Luz-Xirivella. Los vencedores de ambas eliminatorias disputarán posteriormente la gran final por el ascenso.

El equipo almoradidense busca regresar a la máxima categoría del fútbol regional valenciano, una competición en la que esta temporada han militado equipos de la comarca como el Sporting Costa Blanca Torrevieja, el Club Deportivo Thader y el Club Deportivo Redován. Tanto Thader como Redován lograron la permanencia, mientras que el Sporting Costa Blanca continúa peleando por el ascenso a Tercera Federación.

Precisamente el Club Deportivo Thader también ha sido protagonista en las últimas horas tras anunciar la incorporación de José Antonio Gil Hurtado como nuevo entrenador. El técnico inicia una nueva etapa al frente del conjunto rojaleño después de firmar una destacada trayectoria reciente en el fútbol regional. Entre sus méritos figuran dos temporadas dirigiendo al Club Deportivo Almoradí en Preferente, además de su exitoso paso por el Sporting Costa Blanca Torrevieja, donde consiguió dos ascensos en tres campañas y consolidó al club salinero como uno de los referentes de la Lliga Comunitat.

En cuanto al cierre liguero en Primera Valenciana, el Atlético Algorfa, el Catral-Castrum Club de Fútbol y el Club Deportivo Murada consumaron su descenso de categoría. Por su parte, el Almoradí cerró la liga regular con un empate sin goles ante el Santa Pola Club de Fútbol, resultado que confirmó su segunda posición.

En Segunda Valenciana tampoco hubo opciones de ascenso para los equipos de la Vega Baja, aunque sí malas noticias en la parte baja de la clasificación, ya que el Sporting Albatera y el Racing San Miguel descendieron de categoría.

La nota positiva en Tercera Valenciana la protagonizó el Sporting Jacarilla, que logró el ascenso a Segunda Valenciana, mientras que el Atlético Benferri disputará la promoción de ascenso para intentar acompañarle la próxima temporada.