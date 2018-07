El PP valenciano afirma que no es competente para pedirle el acta a Rita Barberá

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha asegurado este viernes que no son competentes para pedirle el acta a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en caso de que sea investigada en el caso Imelsa , ya que al ser senadora se trata de una decisión que depende del comité nacional de derechos y garantías del partido.

Bonig ha explicado en una rueda de prensa que el PPCV puede "proponer", pero que es el comité nacional el que decide, como pasó con el expresidente provincial del PP-Valencia Alfonso Rus cuando se conocieron en mayo de 2015 las grabaciones del caso Imelsa en las que aparecía supuestamente contando dinero de comisiones ilegales.

Preguntada sobre si el PP de la Comunitat Valenciana (PPCV) lo va a proponer, ha contestado que en estos momentos Barberá no está citada ni investigada en el caso Imelsa, que analiza el supuesto amaño de contratos en varias administraciones públicas, pero "si llega ese momento, se actuará como se ha actuado siempre".

"Se tiene que producir ese momento, y en el órgano competente, que es el comité nacional de derechos y garantías", ha insistido Bonig, quien ha añadido que llegado ese caso "se le pedirá, como se le ha pedido al resto", pues el presidente del PP, Mariano Rajoy, ya ha dicho que se aplicarán a todos los militantes "exactamente las mismas medidas".

La dirigente popular ha afirmado que depende de Barberá dejar el escaño, y ha aseverado que la exalcaldesa "es una persona que cree en el proyecto" del partido, y por tanto "sabrá lo que tiene que hacer".

Ha defendido que, allá donde tiene competencias, el PPCV ha actuado "con contundencia", desde la premisa de "tolerancia cero contra la corrupción", y así han tomado medidas, abierto expedientes disciplinarios, expulsado a gente, suspendido de militancia y destituido a asesores en la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia detenidos.

Preguntada sobre si cuentan con Barberá para la refundación del partido, ha respondido que la exalcaldesa "forma parte de una parte muy importante" del PP, pero en estos momentos hay una generación dispuesta a asumir el testigo.

A la pregunta de si Barberá puede ser un lastre para el partido, ha manifestado que en estos momentos no está investigada ni citada, y ha explicado que habló con ella cuando se produjeron las primeras detenciones del caso Imelsa y Rita Barberá le expresó su preocupación por la situación, pero no hablaron de "si continuaba o no".