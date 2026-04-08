VALENCIA CF

El Valencia suma nueve derrotas y dos empates en sus once duelos ante los siete primeros

El equipo buscará ante el Elche una victoria que le aleje del descenso

Podrás seguir el partido en directo en el Radioestadio Valenciano

Agencias

Valencia |

El Valencia suma nueve derrotas y dos empates en sus once duelos ante los siete primeros
El Valencia suma nueve derrotas y dos empates en sus once duelos ante los siete primeros | EFE/ Ana Escobar

El Valencia perdió este domingo ante el Celta de Vigo en Mestalla en el que fue el undécimo enfrentamiento del equipo de Carlos Corberán ante los actuales siete primeros clasificados, a ninguno de los cuales ha sido capaz de derrotar hasta ahora.

El Barcelona lidera la clasificación seguido por el Real Madrid, tercero es el Villarreal y cuarto el Atlético de Madrid mientras que el Betis ocupa la quinta posición, el Celta es sexto y la Real Sociedad séptimo.

El balance del conjunto dirigido por Carlos Corberán ante estos rivales ha sido de nueve derrotas y dos empates con 8 goles a favor y 29 en contra.

Los dos únicos duelos en los que ha puntuado han sido ante la Real Sociedad (1-1) en Mestalla y con el Betis (1-1) en el mismo escenario.

En este tiempo ha perdido ambos duelos contra el Real Madrid (4-0 y 0-2); Villarreal (2-1 y 0-2) y Celta (4-1 y 2-3) mientras que ha sucumbido en una ocasión frente al Barcelona (6-0), Atlético (2-1) y Betis (2-1).

De esta forma, el equipo mejor clasificado al que se ha impuesto el Valencia ha sido el Getafe, octavo clasificado, al que venció en Mestalla (3-0) y en el Coliseum (0-1).

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