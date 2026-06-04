Así es la campaña de abonos que presenta el Levante: fidelización y renovaciones

La campaña arrancará oficialmente el próximo lunes, 8 de junio, aunque el club ya ha presentado todos los detalles de cada uno de los precios, plazos, zonas, etc. así como el concepto que acompañará al club durante este nuevo curso.

A partir de ahí, se abrirán los diferentes plazos tanto para la gestión telemática como presencial, así como los días reservados para los cambios de asiento.

Durante esta campaña no se admitirán nuevas altas para el abono masculino, y en caso de que las hubiera, tendrían acceso a ella aquellas personas que tienen y hayan renovado el carnet de simpatizantes que el club lanzó en agosto de 2025. En el caso del abono femenino, sí se ofrecerá la posibilidad de realizar nuevas altas.

Las fechas, al detalle

4 de junio: Presentación oficial de la campaña de abonos (en la web del Levante UD y las redes sociales del club) con toda la información de los precios y condiciones.

8 de junio: Inicio de la venta y renovación online a través de la plataforma digital.

10 de junio: Apertura de la renovación presencial en las oficinas del club desde las 9,30 horas hasta las 18,30 horas.

19 de junio: Fecha límite para mantener su localidad y su opción de renovación.

22 de junio: Se cierran las renovaciones y el día se dedica a la liberación de asientos que no han sido renovados.

23 de junio al 26 de junio: Jornada exclusiva para la mejora de localidades de los abonados que ya han renovado.