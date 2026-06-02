La continuidad de Corberán siembra dudas en la plantilla del Valencia CF

Ron Gourlay no tiene dudas: el entrenador del Valencia CF es Carlos Corberán. Y eso contra viento y marea. La temporada ha sido mala y pese a ello, el club marca un objetivo claro para la 26-27, algo que no hizo en la presente; estar en Europa el año de estreno del Nou Mestalla.

Para ello, la apuesta es la continuidad en el banquillo. Pese a las dudas que genera en el vestuario y la división irreconciliable con la grada, Carlos Corberán seguirá siendo el técnico de un grupo en el que ha sembrado dudas en un año irregular.

Sin ir más lejos, jugadores como Jesús Vázquez, Pepelu, Hugo Duro, Rioja e incluso Diego López, consideran que se ha sido injusto en cuanto al reparto de minutos, o en la gestión de titularidades.

El lateral valenciano ya sabe que sigue a la sombra de Gayá, pero la realidad es que cuando ha saltado al terreno de juego ha exprimido al máximo los minutos de los que ha dispuesto, por lo que no sería de extrañar que escuchase, si llegan, ofertas como la que podría plantear el Celta de Vigo, que le sigue de cerca.

Caso distinto es el de Pepelu o Hugo Duro. El centrocampista perdió la titularidad con la llegada de Guido y cuando ha tenido que dar la cara, incluso como central, ha demostrado estar a la altura, pero como todos, lo que quiere es jugar.

Osasuna preguntó por el, Alessio le quería para el conjunto navarro pero la salida del italiano deja en -standby- una opción que se suma de nuevo al interés del Eintracht Fráncfort, que lleva dos mercados siguiendo de cerca la pista del de Denia, por el que llegó a poner encima de la mesa cerca de 12 millones de euros.

El delantero madrileño en cambio, sabe que el club busca delanteros cada mercado y que no es el perfil que agrada a Carlos Corberán, pero pese a ello, ha sido de nuevo el máximo goleador del equipo.

El delantero del Valencia Hugo Duro y el defensa del Sevilla Nemanja Gudelj, durante el partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports entre el Valencia y el Sevilla, este domingo en el estadio de Mestalla en Valencia | EFE/ Kai Forsterling

Por su cabeza pasa solo triunfar en el Valencia, incluso jugar en Europa con el club en el que ha encontrado la estabilidad en la élite, pero las ausencias en los onces, y ser uno de los cambios recurrentes, es algo que no gusta al jugador, situación por la que ha pasado también esta temporada Luis Rioja.

Salida para los que no cuentan

Pese a las dudas, y en espera de que arranque la pretemporada y el club comunique a la plantilla cual es el objetivo, la dirección deportiva trabaja en la salida de Raba y Santamaría y tratará de colocar en el mercado a André Almeida, Danjuma, Diakhaby y Foulquier.

En cualquier caso habrá renovación de plantilla. Pendientes de que Cömert reciba una oferta de renovación que parece no llegar, y la no continuidad de los cedidos, todo a punto a que al menos 12 caras podrían ser diferentes, lo que supone la mitad de la plantilla.