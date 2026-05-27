Entre renovaciones, llegadas y salidas, el Valencia tiene que hacer como mínimo 18 operaciones y son estas

El Valencia afronta un mercado estival marcado por la incertidumbre. Jugadores que acaban contrato, otros a los que se busca salida y dos que ya han firmado su vinculación con el club, Aliou Dieng y Justin de Haas.

Ron Gourlay afronta esta ventana todavía sin responsable deportivo para el mercado español dentro de su estructura. Será su tercer mercado de los 4 que dijo necesitar para devolver al equipo a Europa.

El pasado mes de octubre, el birtanico afirmó que por supuesto que quieren "devolver al VCF a glorias pasadas. Hay que tener en cuenta que el Nou Mestalla está muy cerca y queremos tener una excelente plantilla para cuando lo podamos inaugurar. Para ello, solo nos quedan cuatro ventanas en el mercado. No va a ser nada fácil, pero vamos a llegar y cada jugador desea jugar en Europa".

La realidad es que la despedida de Mestalla será sin competición europea. Este verano, el club afronta una renovación prácticamente integral en todas las líneas de juego.

Lio en la portería

El club seguirá contando con Stole Dimitrievski, o al menos esa es su intención porque Aguirrezabala volverá al Athletic Club y la intención es sacar cedidos a Raúl Jiménez y Vicent Abril. Ambos porteros necesitan jugar y en el Valencia no lo van a poder hacer si tenemos en cuenta el proceder del entrenador, que no cuenta con los jugadores de la Academia.

A estos 4 movimientos hay que sumar la llegada de un segundo portero porque Rivero seguirá en la plantilla 26-27. Es decir, que entre llegadas, salidas, renovaciones y cesiones, son 5 los movimientos que tiene que afrontar el club bajo palos.

Renovación en defensa; hasta 8 posibles movimientos

Unai Núñez vuelve al Celta, Thierry acaba contrato y no renovará y está pendiente de hacerlo Cömert, al que el club todavía no le ha presentado oferta siendo además el único representante del club en el próximo Mundial. El suizo genera más dudas que certezas si se tiene en cuenta el rendimiento aportado en el pasado, pero en el tramo final de temporada, ha sido un fijo para el entrenador. Otro melón para Gourlay.

Eray Cömert con el Valencia CF | Agencia EFE

Además el club busca salida para Foulquier al que renovó hasta 2027 igual que Mouctar Diakhaby, que además es una de las fichas más altas de la plantilla. Ambos jugadores no contarían para Corberán si llegan recambios de garantías, y en esa posición el club ya ha contratado a Justin de Haas procedente del Famalicao. Y por supuesto, no seguirá Renzo Saravia, o al menos eso le han comunicado al jugador.

Es por ello que el club querría incorporar dos laterales derechos, un central más que acompañe a Tárrega y De Haas, que podrían ser dos si sale Mouctar y tiene que buscar salida a Ozakar, que si, vueleve este verano a Valencia.

Centro del campo cogido con pinzas, 7 operaciones

Si el lío en defensa implica una renovación total, el centro del campo no va a ser menos. El entrenador no cuenta con Almeida, Raba y Santamaría, y a los tres les busca una salida a marchas forzadas. Además, la oferta a Guido Rodríguez es insuficiente y el jugador, que es agente libre, no la acepta por lo que no seguirá en Mestalla.

Tendrá pues el club que buscar 3 recambios para acompañar a Guerra, Ugrinic y Pepelu, los únicos con contrato para arrancar la pretemporada en Julio junto con Aliou Dieng, centrocampista internacional con Mali que firma por tres temporadas procedente del Al-Ahly de Egipto.

Aliou Dieng firma por el Valencia CF | Al Ahly

En ataque, una llegada extra para suplir a Diego López

Teniendo en cuenta que el asturiano no podrá jugar hasta 2027, el club tiene que decidir si le deja la ficha al extremo o acude al mercado a por un recambio. Lo natural sería que se reforzase en esa posición. Ramazani y Lucas Beltrán no seguirán en Valencia y hay que buscarles recambio.

Pero si hay una patata caliente arriba es la de Danjuma. Corberán no cuenta con él, y además el rendimiento del jugador cayó en picado desde octubre. El club escucha ofertas por el jugador y podría ser uno de los descartes, pero tiene contrato hasta 2028, lo que complica un poco la operación.

En cualquier caso, el club cuenta con el holandés si no se marcha, Luis Rioja, Sadiq y Hugo Duro en ataque.