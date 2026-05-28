Industrias Químicas Tamar compra 15.000 metros cuadrados de suelo industrial para su nueva planta de producción

Con sede central en la localidad valenciana de Estivella y una consolidada presencia internacional en más de 50 países, la empresa cuenta en la actualidad con una capacidad productiva de 9.000 toneladas. La nueva inversión estratégica surge como respuesta al crecimiento sostenido de la compañía y a la necesidad de escalar sus operaciones para seguir atendiendo la demanda global.

A través de esta nueva planta, Industrias Químicas Tamar tiene como objetivo principal elevar significativamente tanto su capacidad productiva, como su infraestructura logística. En este sector industrial, la producción y la logística son dos factores que están estrechamente ligados, por lo que la ampliación de ambos frentes resulta fundamental para optimizar los procesos, garantizar la eficiencia operativa y mantener la excelencia en el servicio al cliente.

Reconocida por su alta especialización en el tratamiento de aguas de piscina, la compañía se distingue por su extensa línea de productos sólidos, tanto en formato granular como en tableta. Como muestra de su constante apuesta por la tecnología y la innovación sobresale la creación de su exclusiva tableta bicapa. A esta se le suma su actual tableta 5 acciones, que posee un comportamiento único anti cloraminas que no existe en el mercado. También destaca el aquazel, un producto sin cloro y orgánico para el tratamiento del agua. Todos ellos son ejemplos que consolidan a la empresa firmemente en su posición de vanguardia en el mercado.