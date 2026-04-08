Este sábado podrás seguir el derbi autonómico entre ELche y Valencia en el Radioestadio Valenciano

El Valencia regresa a Mestalla con la obligación, como dijo Guido Rodríguez, de mirar hacia arriba y no hacia abajo, porque una victoria metería a los de Corberán en la lucha europea con Getafe, Real Sociedad, Osasuna, Athletic Club y el equipo de Giráldez.

Este domingo vive el Valencia Vs Celta de Vigo desde las cuatro menos cuarto de la tarde en la sintonía de Ondacero Valencia 90.9 FM, a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @OValencia.

Un partido que vivirás gracias a Honda Centerauto y Cetradec.

Con la narración de Sergi Lópezy el análisis de Diego Soto, Javi Mera, Fran Naranjo, Santi Marín y Alejandro Sahuquillo.