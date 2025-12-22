El Valencia, de la salvación al regreso de la amenaza del descenso

El Valencia ha transitado en 2025 del alivio que supuso cerrar la temporada 2024/25 con una salvación certificada con tres jornadas de antelación tras meses de sufrimiento a reencontrarse pocos meses después con la preocupación de nuevo por el descenso en el inicio del curso 2025/26.

El año estuvo marcado por la llegada de Carlos Corberán, que asumió el mando del equipo en la madrugada del día de Navidad de 2024 con el objetivo de revertir una situación límite.

El técnico de Cheste asumió el banquillo de un Valencia hundido, que había ocupado durante 24 jornadas los puestos de descenso, y logró transformarlo en un equipo competitivo que terminó la temporada en una cómoda duodécima posición con 46 puntos. Obró el milagro de la permanencia.

Corberán llegó como un ‘desconocido’ a Valencia para convertirse en el salvador del club. En apenas cinco meses, logró enderezar el rumbo, dotar al equipo de identidad competitiva y sellar la permanencia en Primera División.

Bajo su mando, el Valencia firmó una segunda vuelta sólida: sumó 34 puntos en 21 jornadas, con un balance de nueve victorias, siete empates y cinco derrotas. El equipo llegó a estar nueve partidos invicto e incluso por momentos se llegó a soñar con la posibilidad de asaltar la octava plaza que da acceso a la Liga Conferencia.

Con la temporada concluida y con Kiat Lim al frente de la presidencia desde marzo, el club dio un nuevo paso en su estructura con la incorporación de Ron Gourlay como director general de fútbol. El Valencia presentó su llegada como un movimiento estratégico dentro del objetivo de regresar a la élite del fútbol europeo. Gourlay aporta más de veinte años de experiencia en cargos ejecutivos en clubes como Manchester United, Chelsea, West Bromwich Albion o Al-Ahli.

De cara al curso 2025/26, la entidad trató de reforzarse para evitar repetir los apuros vividos. El mercado estival se cerró con la renovación de tres pilares formados en la cantera como Javi Guerra (hasta 2029), César Tárrega (2030) y Diego López (2029), además de la incorporación de ocho refuerzos, cinco en propiedad y tres en forma de cesión.

En concreto, el Valencia fichó al defensa José Copete (2029), a los centrocampistas Baptiste Santamaría (2027) y Filip Ugrinic (2029) y a los atacantes Dani Raba (2027) y Arnaut Danjuma (2028). A ellos se sumaron cedidos el guardameta Julen Agirrezabala (Athletic Club), el extremo Largie Ramazani (Leeds United) y el delantero argentino Lucas Beltrán (Fiorentina).

Además, también renovaron Dimitri Foulquier (2027), Jesús Vázquez (2028) y Luis Rioja (2027), que lo hizo a finales de este año. Mientras, el club no logró retener a Christian Mosquera, que puso rumbo al Arsenal. También abandonaron la entidad otros canteranos como Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven), Fran Pérez (Rayo Vallecano) y Hugo Guillamón (Hajduk Split), tras varias temporadas en el primer equipo.

Sin embargo, el inicio del nuevo curso ha devuelto la preocupación a Mestalla. El Valencia cierra el año con 16 puntos, cuatro más que en el mismo tramo de la temporada anterior, cuando ocupaba puestos de descenso y se produjo la destitución de Rubén Baraja.

El balance hasta ahora es de solo tres victorias, todas como local, siete empates y siete derrotas, incluida una nueva goleada sufrida ante el Barcelona (6-0), similar a las dos padecidas la campaña anterior, en el que fue de los pocos debes de Corberán.

Al equipo le sigue costando sumar lejos de casa, pero también ha perdido solidez en Mestalla, que había sido un bastión clave en las últimas temporadas de lucha por la permanencia. En la Copa del Rey ha logrado alcanzar los octavos de final tras eliminar al Maracena, al Cartagena y al Sporting de Gijón. En la pasada temporada llegó hasta cuartos, donde fue eliminado con una goleada en Mestalla por el Barcelona.

En noviembre, el club anunció una reestructuración de su área deportiva con el objetivo de impulsar el crecimiento y mejorar la competitividad a medio plazo. En ese contexto se produjeron los nombramientos de Lisandro Isei como director de captación y ‘scouting’, Hans Gillhaus como responsable de ‘scouting’ para Europa y Andrés Zamora Patacchiola como jefe de ‘scouting’ para Sudamérica.

Este nuevo organigrama afronta ahora su primera gran prueba en el mercado invernal. Tras la salida en noviembre del director deportivo Miguel Ángel Corona al Panathinaikos, la nueva dirección deportiva liderada por Gourlay deberá encontrar soluciones inmediatas para evitar que el Valencia vuelva a sufrir hasta el final por una salvación que, un año más, se ha convertido en el objetivo del club.