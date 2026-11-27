El Valencia Basket retirará oficialmente de la lista de dorsales disponibles en el equipo masculino el número 14 que lució durante cerca de una década Bojan Dubljevic y le pondrá el nombre del interior montenegrino a una de las pistas de L'Alqueria del Basket el próximo 14 de febrero, según anunció este jueves la entidad.

En el marco del encuentro de ese día entre el Valencia Basket y el Casademont Zaragoza, el club en el que se retiró, se le dará el nombre de Bojan Dubljevic a la pista 6 de L'Alqueria, la instalación de cantera del Valencia, antes del choque.

El montenegrino se unirá a Víctor Luengo, Nacho Rodilla, Rafa Martínez, Sam Van Rossom, y Víctor Claver, que dan nombre respectivamente a las cinco primeras pistas de la casa del baloncesto de formación 'taronja'.

Ya en el Roig Arena y tras el encuentro entre el Valencia y el Zaragoza se repasarán los once años que estuvo Dubi en el club valenciano y subirá al 'cielo' del pabellón una camiseta naranja con el número 14 como ya están las de Rodilla, retirada en 2006, Luengo, retirada en 2009, Rafa Martínez, retirada en 2022 y Van Rossom, en 2025.

Dubljevic llegó al Valencia en el verano de 2012 y fue pieza clave en cuatro títulos, la Liga Endesa de 2017, las ediciones de la Eurocopa de 2014 y 2019, y la Supercopa de 2017.