El Valencia CF intensifica su preparación en Paterna con la mente puesta en el amistoso frente al Teruel

La sesión matutina en la Ciudad Deportiva de Paterna ha dejado sensaciones encontradas para el conjunto blanquinegro. La nota positiva la ha protagonizado Umar Sadiq, quien ha vuelto a pisar el césped para realizar trabajo de campo con el grupo parcialmente.

El atacante nigeriano avanza a buen ritmo en su recuperación y ya encara la fase final antes de reintegrarse progresivamente al grupo.

Por el contrario, el lateral derecho Dimitri Foulquier continúa con su plan específico de puesta a punto tras sus problemas físicos, una posición que preocupa especialmente al club ante la falta de piezas sanas en el carril.

Tampoco se ha ejercitado con el grupo el extremo Luis Rioja, quien se mantiene ausente debido a una dolencia muscular sufrida recientemente y está descartado para los próximos ensayos.

Ambos futbolistas están descartados para el duelo de este miércoles a las 18:00 horas contra el CD Teruel en Paterna, una cita que servirá a Corberán para seguir engrasando el bloque.

El objetivo del cuerpo médico es que tanto los ausentes como Sadiq puedan llegar en óptimas condiciones al debut oficial en La Liga el próximo 22 de agosto frente al Celta de Vigo en Mestalla.