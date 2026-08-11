VALENCIA CF

Día clave en el Valencia para fichar a Arnau Martínez

El club agiliza los contactos con el Girona y los agentes del lateral para que debute en el estreno liguero tras recibir el aval económico de Peter Lim

Redacción

Valencia |

Día clave en el Valencia para fichar a Arnau Martínez
Día clave en el Valencia para fichar a Arnau Martínez | Girona FC

El Valencia CF afronta un día crucial para fichar a Arnau Martínez, elegido para el lateral derecho tras caerse la opción de Meunier. Ron Gourlay busca cerrar la operación hoy mismo para cumplir el deseo del técnico Carlos Corberán, quien lo quiere ya para el debut en Liga.

Tras el visto bueno de Peter Lim, el acuerdo con el jugador está casi listo por 5 años y unos 2,5 millones anuales. Hoy hay una reunión clave con sus agentes para sellar el pacto definitivo, el jugador ha dado el no a Osasuna pero estaría también pendiente del Betis que juega competición europea.

En paralelo, el Valencia negocia con el Girona para rebajar las pretensiones catalanas de 6 millones de euros. Al no querer pagar la cláusula de 8 millones, los clubes buscan formulas alternativas: una oferta de 4 millones más bonus o incluir un porcentaje de futura venta.

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