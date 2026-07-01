El Valencia CF hace oficial la llegada del central holandés Justin de Haas

El Valencia CF ha llegado a un acuerdo para la incorporación de Justin de Haas hasta el 2030.

El defensa central de Países Bajos (Zaandam, 1/2/2000) firma por las próximas cuatro temporadas tras finalizar su vinculación con el FC Famalicão, donde ha sido indiscutible en las últimas temporadas.

A sus 26 años, Justin de Haas destaca por su capacidad para iniciar el juego desde el perfil izquierdo de la zaga, así como su eficacia en acciones defensivas. Su presencia física (1,94 metros de altura) y su buen manejo del balón lo convierten en un central moderno capaz de aportar fiabilidad, solidez, equilibrio y progresión a la línea defensiva del Valencia CF.

En la temporada 25-26, en la que el conjunto luso ha finalizado el campeonato en la quinta posición, De Haas ha sido una pieza indispensable para su entrenador. El neerlandés disputó 33 partidos, todos ellos como titular, completando los 90 minutos, y aportando 6 goles, unas cifras que reflejan su influencia también en el área rival.

Internacional Sub-16, Sub-17 y Sub-18 con los Países Bajos durante su etapa formativa, el nuevo futbolista del Valencia CF formó parte de la cantera de clubes como el AZ Alkmaar, PSV Eindhoven y Dinamo de Zagreb antes de dar el salto al fútbol profesional en Croacia con el NK Lokomotiva Zagreb.