Este es el futuro de Valencia Basket tras saltar por los aires su proyecto deportivo 72 horas después de ganar la ACB

El director general del Valencia Basket, Enric Carbonell, aseguró este martes, ante las salidas de varias piezas clave de la plantilla del equipo masculino y del técnico Pedro Martínez, que el club mantendrá su modelo actual y hará plantillas muy competitivas.

"La gente tiene que estar tranquila. En el Valencia Basket, siendo claro en su modelo, vamos a hacer una plantilla en masculino y en el femeninos muy competitivas", afirmó en una declaración a los medios en la que destacó que se mantiene el apoyo de Juan Roig, el máximo accionista del club.

En el Valencia Basket, siendo claro en su modelo, vamos a hacer una plantilla en masculino y en el femeninos muy competitivas

"Habrá jugadores que se irán y que vendrán pero tenemos un apoyo muy importante del propietario del club que nos va a permitir tener un presupuesto mayor esta temporada. El club sigue trabajando sin descanso para hacer una plantilla lo más competitiva posible para, dentro de nuestra filosofía y nuestro modelo, seguir haciendo vibrar a la gente en el Roig Arena como esta temporada", añadió.

Carbonell remarcó que la entidad "tiene las cosas claras" y un "modelo claro de trabajo" y que eso ha contribuido a éxitos como ganar la liga masculina y femenina.

"Los resultados han sido motivo de seguir esta manera y siempre hemos tratado de crecer de forma orgánica, de crecer a partir de infraestructura y teniendo claro hacia donde vamos. Esta filosofía nos ha traído hasta aquí", afirmó.

"Esta filosofía no ha impedido ser cada año hemos sido un poquito mejor, no solo en las parcelas deportivas sino también en las estructurales del club", apuntó.

El directivo dijo que si hay algún jugador con ofertas al que quieran retener harán "todo lo posible" pero dijo que sobre todo tienen clara su "filosofía" y cómo quieren hacer las cosas.

Pedro Martínez, al Madrid

El club la marcha del técnico Pedro Martínez, que este lunes le comunicó al club que quería dejar la entidad a la que hace una semana condujo a la conquista de la Liga Endesa y que tiene un acuerdo con el Real Madrid, según explicaron fuentes del club.

La entidad 'taronja' no ha tenido ninguna comunicación por parte del Real Madrid y ahora está a la espera de que el propio técnico o el club madrileño abonen su cláusula de rescisión.

Desde el club se asegura que se ha igualado las condiciones económicas que le ha ofrecido el Real Madrid al técnico y que Pedro Martínez les ha transmitido que la decisión se debe a que cree que con el cambio tendrá más opciones de ganar la Euroliga.

La entidad reconoce la sorpresa que le ha causado la decisión de Pedro Martínez, que el pasado mes de marzo pactó su renovación con el Valencia Basket hasta 2028 y al que asegura que le habían presentado una mejora de contrato antes de conocer la oferta del Real Madrid.